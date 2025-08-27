ÀüÇü°£ ±³Â÷Áö¿ø °¡´É¡¤¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â ±âÁØ Ùí
¹é¼®´ëÇÐ±³°¡ ´ÙÀ½´Þ 8ÀÏºÎÅÍ 12ÀÏ±îÁö 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡ µé¾î°£´Ù. ¹é¼®´ë´Â ÀÌ¹ø ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ Á¤¿ø ³» 2636¸í, Á¤¿ø ¿Ü 153¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. Á¤¿ø ³» ¸ðÁýÀº ÀÏ¹ÝÀüÇü 1645¸í, »çÈ¸±â¿©ÀÚ¿Í ¹è·Á´ë»óÀÚÀüÇü 171¸í, Áö¿ªÀÎÀç(ÀÏ¹Ý) ÀüÇü 267¸í, Áö¿ªÀÎÀç(±âÃÊ) ÀüÇü 5¸í, ¹é¼®ÀÎÀç ÀüÇü 298¸í, Ã¢ÀÇÀÎÀç ÀüÇü 227¸í, Ã¼À°Æ¯±âÀÚ 23¸í µîÀÌ´Ù.
ÀÌ °¡¿îµ¥ ÀÏ¹ÝÀüÇü, »çÈ¸±â¿©ÀÚ¿Í ¹è·Á´ë»óÀÚ ÀüÇü, Áö¿ªÀÎÀç ÀüÇü µîÀº ÇÐ»ýºÎ 100%¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù.
¹é¼®ÀÎÀç ÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ(60%)¿Í ¸éÁ¢(40%)À¸·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ ±³°ú¿µ¿ªÀº 1ÇÐ³â 1ÇÐ±âºÎÅÍ 3ÇÐ³â 1ÇÐ±â±îÁö ±¹¾î¡¤¼öÇÐ¡¤¿µ¾î¡¤»çÈ¸¡¤°úÇÐ¡¤ÇÑ±¹»ç ±³°ú Áß »óÀ§ 15°³ °ú¸ñ°ú Áø·Î¼±ÅÃ°ú¸ñ »óÀ§ 3°³ °ú¸ñÀÌ´Ù.
Ã¢ÀÇÀÎÀç ÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ ¼·ùÆò°¡(100%)·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¸ðµç ÀüÇü¿¡¼ ÀÎ¹®°è¡¤ÀÚ¿¬°è ÇÐ»ýÀÌ ±³Â÷ Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ°í, Àü ¸ðÁý´ÜÀ§¿¡¼ ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â ±âÁØÀÌ ¾ø´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. Á¤¿ø ¿Ü ÀüÇüÀ¸·Î´Â Æ¯¼ºÈ°í±³ ÀüÇü, ³ó¾îÃÌÇÐ»ý ÀüÇü, ±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ¿Í Â÷»óÀ§°èÃþ ÀüÇü, ¼ÇØ5µµ¹Î ÀüÇü, Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü, ¸¸ÇÐµµ ÀüÇü µîÀÌ ÀÖ´Ù.
¹é¼®´ë´Â ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ µ¿ÀÏ ÀüÇü°ú °í»ç ÀÏÀÚ°¡ °ãÄ¡´Â 2°³ ÀÌ»óÀÇ ¸ðÁý´ÜÀ§°¡ ¾Æ´Ñ °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í ÀüÇü °£ º¹¼öÁö¿øÀ» Çã¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸éÁ¢¡¤½Ç±â°í»ç´Â 10¿ù 16¡18ÀÏ, 20¡22ÀÏ¿¡ °¢°¢ ÁøÇàµÈ´Ù.
¹é¼®´ë´Â ÇÐºÎÁ¦·Î ¸ðÁýÇÏ´Â ¸ðÁý´ÜÀ§ÀÇ °æ¿ì Àü°ø ¼±ÅÃ±ÇÀÌ 100% º¸ÀåµÈ´Ù´Â Á¡ÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ±âµ¶±³ÇÐºÎ, »çÈ¸º¹ÁöÇÐºÎ µî ÀÏ¹Ý ÇÐºÎ¿¡ ¼³Ä¡µÈ Àü°ø¿¡¼µµ ±³¿øÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
