ÀÔ·Â:2025-08-27 18:02
2026³â °³±³ 70ÁÖ³âÀ» ¸Â´Â ´ë±¸´ë´Â ÀÌ¹ø ¼ö½Ã¸ðÁýÀ» ÅëÇØ ÃÑ 4217¸í(Á¤¿ø ³» 3763¸í, Á¤¿ø ¿Ü 454¸í)ÀÇ ½ÅÀÔ»ýÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.

ÁÖ¿ä ÀüÇü(Á¤¿ø ³»)Àº ÇÐ»ýºÎ±³°ú ÀÏ¹ÝÀüÇü 1920¸í, ÇÐ»ýºÎ±³°ú Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü 464¸í, ÇÐ»ýºÎ±³°ú ¸éÁ¢ÀüÇü 145¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ ¼­·ùÀüÇü 729¸í, ¿¹Ã¼´É½Ç±âÀüÇü 254¸í µîÀÌ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°ú ¸éÁ¢ÀüÇüÀÌ ½Å¼³µÈ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ÀÌ ÀüÇüÀº 1´Ü°è¿¡¼­ ÇÐ»ýºÎ 100%·Î 10¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÑ ÈÄ 2´Ü°è¿¡¼­ 1´Ü°è ¼ºÀû 60%¿Í ¸éÁ¢ ¼ºÀû 40%¸¦ ÇÕ»êÇØ ¼±¹ßÇÑ´Ù.

´ë±¸´ë´Â ÆÄ°ÝÀûÀÎ ÀåÇÐ ÇýÅÃÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù. DU ¸®´õ½º ÀåÇÐ±Ý(Sµî±Þ, Aµî±Þ)Àº Á¤±ÔÇÐ±â ¼ö¾÷·á¿Í ´ëÇÐ¿ø µî·Ï±Ý, ±³Àçºñ, ±â¼÷»çºñ, ÇØ¿Ü¾îÇÐ¿¬¼ö, ÇÐ±³½Ã¼³ ¹«·á ÀÌ¿ë µîÀÇ ÆÄ°ÝÀûÀÎ ÇýÅÃÀÌ Á¦°øµÇ¸ç DU µå¸² ÀåÇÐ±Ý(Aµî±Þ, Bµî±Þ)Àº Á¤±Ô ÇÐ±â(8ÇÐ±â ¶Ç´Â 4ÇÐ±â) ¼ö¾÷·áÀÇ 50%¸¦ Áö¿øÇÑ´Ù.

¼ö½Ã¸ðÁý Ãæ¿øÇÕ°ÝÀÚ¿¡°Ô´Â ±â¼÷»ç ÀÔ»ç ½Ã Ã¹ ÇÐ±â ±â¼÷»çºñ(50¸¸¿ø)¸¦ Áö¿øÇÏ°í DU(µÎ)¼ÕÀâ°í ÃßÃµÀåÇÐ±ÝÀº Áö¿øÀÚ ¸ðµÎ »óÈ£ÃßÃµÇØ¼­ µî·ÏÇÏ´Â ½ÅÀÔ»ýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÃÑ 500¸íÀ» ÃßÃ·ÇØ ÀåÇÐ±Ý(30¸¸¿ø)À» Á¦°øÇÑ´Ù.

Æ¯¼ö±³À°¡¤ÀçÈ°°úÇÐ¡¤»çÈ¸º¹Áö ºÐ¾ßÀÇ ±¹°¡´ëÇ¥ ´ëÇÐÀÎ ´ë±¸´ë´Â ÃÖ±Ù À¯¸Á ÀÎ±âÇÐ°ú¸¦ ½Å¼³ÇÏ¸ç ¹Ì·¡ »ê¾÷ ¼ö¿ä¿¡ ¸Â´Â ÀÎÀç¸¦ À°¼ºÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÐ°ú Ã¼°è¸¦ °³ÆíÇß´Ù.

°ÔÀÓ, À¥Å÷, ¿µ»óÄÜÅÙÃ÷, ±¤°íPR, ¼Ò¹æ¾ÈÀü, ÀÀ±Þ±¸Á¶, º¸°ÇÀÇ·á µî ¼ö¿äÀÚ Áß½ÉÀÇ À¯¸Á ÇÐ°ú¸¦ ½Å¼³Çß°í Æ¯È÷ ³­ÀÓÀÇ ¿øÀÎ ±Ô¸í°ú ¿¹¹æÀû Ä¡·áÁ¦ ¿¬±¸°³¹ß °ü·Ã ÀÎ·Â ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ ³­ÀÓÀÇ·á»ê¾÷ÇÐ°ú¸¦ ±¹³» ÃÖÃÊ·Î ½Å¼³ÇØ Ã¹ ½ÅÀÔ»ýÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.

