½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ÀÚ±âÁÖµµÀüÇü ½Å¼³¡¦ ¸éÁ¢ Âü¼®½Ã 10% °¡»êÁ¡

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:03
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

´ë±¸º¸°Ç´ëÇÐ±³


´ë±¸º¸°Ç´ëÀÇ ¼ö½Ã1Â÷ ¸ðÁý±â°£Àº 9¿ù 8ÀÏºÎÅÍ 30ÀÏ±îÁö¸ç ÀüÃ¼Á¤¿ø 2055¸í Áß 86.3%ÀÎ 1774¸íÀ» Á¤¿ø ³» Æ¯º°ÀüÇüÀ¸·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÌ Áß¿¡¼­ ÀÏ¹Ý°í Ãâ½Å 1017¸í, Æ¯¼ºÈ­°í 275¸í, ´ëÇÐÀÚÃ¼ÀüÇü 193¸í, ºñ±³°úÀüÇü 235¸í, ÀÚ±âÁÖµµ(°ËÁ¤°í½Ã)ÀüÇü 54¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.

¼ºÀû¹Ý¿µºñÀ²Àº ¸ðÁýÀüÇü°ú ÇÐ°ú¿¡ µû¶ó¼­ Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´Ù. ÀÏ¹Ý°íÀüÇü, Æ¯¼ºÈ­ÀüÇü, ´ëÇÐÀÚÃ¼±âÁØÀüÇü¿¡¼­´Â ±Û·Î¹úÈ£ÅÚÁ¶¸®ÇÐ°ú, ¹Ý·Áµ¿¹°º¸°Ç°ü¸®ÇÐ°ú, ºäÆ¼ÄÚµð³×ÀÌ¼ÇÇÐ°ú, »çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú, ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®ÇÐ°ú, ½ºÆ÷Ã÷ÀçÈ°ÇÐ°ú, ¾ð¾îÄ¡·áÇÐ°ú, ÀÀ±Þ±¸Á¶ÇÐ°ú, ÀÚÀ²Àü°øÇÐ°ú ¹× È£ÅÚÁ¦°úÁ¦»§ÇÐ°ú°¡ ÇÐ»ýºÎ 60%¿Í ¸éÁ¢ 40%¸¦ ¹Ý¿µÇØ ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÑ´Ù.

ºñ±³°úÀüÇü¿¡¼­´Â ±Û·Î¹úÈ£ÅÚÁ¶¸®ÇÐ°ú, ¹Ý·Áµ¿¹°º¸°Ç°ü¸®ÇÐ°ú, º¸°ÇÇàÁ¤ÇÐ°ú, ºäÆ¼ÄÚµð³×ÀÌ¼ÇÇÐ°ú, »çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú, ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®ÇÐ°ú, ¾È°æ±¤ÇÐ°ú, ¾ð¾îÄ¡·áÇÐ°ú, À¯¾Æ±³À°ÇÐ°ú, ÀÀ±Þ±¸Á¶ÇÐ°ú, ÀÓ»óº´¸®ÇÐ°ú(ÁÖ°£), ÀÛ¾÷Ä¡·áÇÐ°ú, Ä¡±â°øÇÐ°ú(ÁÖ°£), Ä¡À§»ýÇÐ°ú(ÁÖ°£), È¯°æº¸°ÇÇÐ°ú°¡ ÇÐ»ýºÎ Ãâ°á 20%¿Í ¸éÁ¢ 80% ¹Ý¿µÇØ ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÑ´Ù.

¿ÃÇØºÎÅÍ ½Å¼³µÈ ÀüÇüÀ¸·Î ÀÚ±âÁÖµµ(°ËÁ¤°í½Ã)ÀüÇü¿¡¼­´Â ¾È°æ±¤ÇÐ°ú, ÀÓ»óº´¸®ÇÐ°ú(ÁÖ°£), ÀÛ¾÷Ä¡·áÇÐ°ú, Ä¡À§»ýÇÐ°ú(ÁÖ°£), È¯°æº¸°ÇÇÐ°ú´Â °ËÁ¤°í½Ã ¼ºÀû 100% ¹Ý¿µÇÏ¸ç ±Û·Î¹úÈ£ÅÚÁ¶¸®ÇÐ°ú, ¹Ý·Áµ¿¹°º¸°Ç°ü¸®ÇÐ°ú, º¸°ÇÇàÁ¤ÇÐ°ú, ºäÆ¼ÄÚµð³×ÀÌ¼ÇÇÐ°ú, »çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú, ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®ÇÐ°ú, ¾ð¾îÄ¡·áÇÐ°ú, À¯¾Æ±³À°ÇÐ°ú, ÀÀ±Þ±¸Á¶ÇÐ°ú, ÀÚÀ²Àü°øÇÐ°ú´Â °ËÁ¤°í½Ã 60%¿Í ¸éÁ¢ 40%¸¦ ¹Ý¿µÇØ ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÑ´Ù. ±×¿Ü ÇÐ°ú´Â ÇÐ»ýºÎ 100%ÀÌ¸ç ¸éÁ¢¿¡ Âü¼®ÇÒ °æ¿ì °¡»êÁ¡ 10%¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¡®½É¸®Ä¡·á»ç¡¯ ÃªGPTÀÇ ¸í¾Ï¡¦Ú¸ 10´ë ¾Æµé ÀÒÀº ºÎ¸ð, ¿ÀÇÂAI¿¡ ¼Ò¼Û
¡°Æ¯°¡ ÆÇ¸ÅÇØ³õ°í °áÇ×¡± Á¦ÁÖÇ×°ø, ±¡ ³ë¼± Ãë¼Ò¿¡ ¼ÒºñÀÚ ¡®ºÐ³ë¡¯
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶