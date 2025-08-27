ÀÚ±âÁÖµµÀüÇü ½Å¼³¡¦ ¸éÁ¢ Âü¼®½Ã 10% °¡»êÁ¡
´ë±¸º¸°Ç´ëÇÐ±³
´ë±¸º¸°Ç´ëÀÇ ¼ö½Ã1Â÷ ¸ðÁý±â°£Àº 9¿ù 8ÀÏºÎÅÍ 30ÀÏ±îÁö¸ç ÀüÃ¼Á¤¿ø 2055¸í Áß 86.3%ÀÎ 1774¸íÀ» Á¤¿ø ³» Æ¯º°ÀüÇüÀ¸·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÌ Áß¿¡¼ ÀÏ¹Ý°í Ãâ½Å 1017¸í, Æ¯¼ºÈ°í 275¸í, ´ëÇÐÀÚÃ¼ÀüÇü 193¸í, ºñ±³°úÀüÇü 235¸í, ÀÚ±âÁÖµµ(°ËÁ¤°í½Ã)ÀüÇü 54¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
¼ºÀû¹Ý¿µºñÀ²Àº ¸ðÁýÀüÇü°ú ÇÐ°ú¿¡ µû¶ó¼ Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´Ù. ÀÏ¹Ý°íÀüÇü, Æ¯¼ºÈÀüÇü, ´ëÇÐÀÚÃ¼±âÁØÀüÇü¿¡¼´Â ±Û·Î¹úÈ£ÅÚÁ¶¸®ÇÐ°ú, ¹Ý·Áµ¿¹°º¸°Ç°ü¸®ÇÐ°ú, ºäÆ¼ÄÚµð³×ÀÌ¼ÇÇÐ°ú, »çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú, ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®ÇÐ°ú, ½ºÆ÷Ã÷ÀçÈ°ÇÐ°ú, ¾ð¾îÄ¡·áÇÐ°ú, ÀÀ±Þ±¸Á¶ÇÐ°ú, ÀÚÀ²Àü°øÇÐ°ú ¹× È£ÅÚÁ¦°úÁ¦»§ÇÐ°ú°¡ ÇÐ»ýºÎ 60%¿Í ¸éÁ¢ 40%¸¦ ¹Ý¿µÇØ ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ºñ±³°úÀüÇü¿¡¼´Â ±Û·Î¹úÈ£ÅÚÁ¶¸®ÇÐ°ú, ¹Ý·Áµ¿¹°º¸°Ç°ü¸®ÇÐ°ú, º¸°ÇÇàÁ¤ÇÐ°ú, ºäÆ¼ÄÚµð³×ÀÌ¼ÇÇÐ°ú, »çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú, ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®ÇÐ°ú, ¾È°æ±¤ÇÐ°ú, ¾ð¾îÄ¡·áÇÐ°ú, À¯¾Æ±³À°ÇÐ°ú, ÀÀ±Þ±¸Á¶ÇÐ°ú, ÀÓ»óº´¸®ÇÐ°ú(ÁÖ°£), ÀÛ¾÷Ä¡·áÇÐ°ú, Ä¡±â°øÇÐ°ú(ÁÖ°£), Ä¡À§»ýÇÐ°ú(ÁÖ°£), È¯°æº¸°ÇÇÐ°ú°¡ ÇÐ»ýºÎ Ãâ°á 20%¿Í ¸éÁ¢ 80% ¹Ý¿µÇØ ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÑ´Ù.
¿ÃÇØºÎÅÍ ½Å¼³µÈ ÀüÇüÀ¸·Î ÀÚ±âÁÖµµ(°ËÁ¤°í½Ã)ÀüÇü¿¡¼´Â ¾È°æ±¤ÇÐ°ú, ÀÓ»óº´¸®ÇÐ°ú(ÁÖ°£), ÀÛ¾÷Ä¡·áÇÐ°ú, Ä¡À§»ýÇÐ°ú(ÁÖ°£), È¯°æº¸°ÇÇÐ°ú´Â °ËÁ¤°í½Ã ¼ºÀû 100% ¹Ý¿µÇÏ¸ç ±Û·Î¹úÈ£ÅÚÁ¶¸®ÇÐ°ú, ¹Ý·Áµ¿¹°º¸°Ç°ü¸®ÇÐ°ú, º¸°ÇÇàÁ¤ÇÐ°ú, ºäÆ¼ÄÚµð³×ÀÌ¼ÇÇÐ°ú, »çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú, ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®ÇÐ°ú, ¾ð¾îÄ¡·áÇÐ°ú, À¯¾Æ±³À°ÇÐ°ú, ÀÀ±Þ±¸Á¶ÇÐ°ú, ÀÚÀ²Àü°øÇÐ°ú´Â °ËÁ¤°í½Ã 60%¿Í ¸éÁ¢ 40%¸¦ ¹Ý¿µÇØ ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÑ´Ù. ±×¿Ü ÇÐ°ú´Â ÇÐ»ýºÎ 100%ÀÌ¸ç ¸éÁ¢¿¡ Âü¼®ÇÒ °æ¿ì °¡»êÁ¡ 10%¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç