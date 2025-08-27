»ç¹üÇÐºÎ ±³¿øÀÚ°Ý Ãëµæ ±âÈ¸¡¦ ÀÌ°ø°è¿­ ½Å¡¤Áõ¼³

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¼­¿ï½ÅÇÐ´ëÇÐ±³(ÃÑÀå È²´öÇü)´Â 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼­ Á¤¿ø ³» 387¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.

±Û·Î¹ú °æÀï·ÂÀ¸·Î ¼¼»óÀÇ ºûÀÌ µÇ´Â ¼­¿ï½ÅÇÐ´ë´Â ÇÐ»ýºÎ±³°úÀ§ÁÖÀüÇü(ÀÏ¹Ý¡¤±âµ¶±³¡¤±³°ú¼ºÀû)À¸·Î 254¸íÀ» ¸ðÁýÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¶Ç ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü(H+ÀÎÀç¡¤»çÈ¸±â¿©¹×¹è·ÁÀÚ)¿¡¼­´Â 94¸íÀ», ½Ç±âÀ§ÁÖÀüÇü(¾îÇÐÆ¯±âÀÚ¡¤½Ç±â¡¤Àü¹®¿¬ÁÖÀÚ)¿¡¼­´Â 39¸íÀ» »Ì´Â´Ù. ½ÅÇÐ°ú´Â ¼¼·Ê±³ÀÎ, ±âµ¶±³±³À°°ú´Â ±âµ¶±³ÀÎÀÌ¸é Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

114³â ÀüÅëÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¼­¿ï½ÅÇÐ´ë´Â º¹¼öÀü°ø ´ÙÀü°ø ¿¬°èÀü°ø µîÀ» ÅëÇØ ¹Ì·¡ »çÈ¸°¡ ¿ä±¸ÇÏ´Â À¶º¹ÇÕ ÀÎÀç¸¦ ¾ç¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ »ç¹üÇÐºÎÀÎ ±âµ¶±³±³À°°ú¿Í À¯¾Æ±³À°°ú´Â ±³¿øÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

½ÅÇÐ°ú¿Í ¾Æµ¿º¸À°ÇÐ°ú ÇÐ»ýµµ ±³Á÷°úÁ¤À» ÀÌ¼öÇÏ¸é ÀÚ°Ý¿¡ µû¶ó ±³¿øÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.

¼­¿ï½ÅÇÐ´ë´Â ¿ÃÇØ ´ëÇÐÇõ½ÅÁö¿ø»ç¾÷ ¼º°úÆò°¡¿¡¼­ ±³À°Çõ½Å ¡®Sµî±Þ¡¯À» ÃëµæÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ¶Ç »ç¸³´ëÇÐ ÀçÁ¤Áø´Ü¿¡¼­´Â ¡®ÀçÁ¤°ÇÀü´ëÇÐ¡¯ ÀÎÁõÀ» ¹Þ¾Æ ½ÅÇÐ´ëÇÐ Áß ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ¼º°ú¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

¼­¿ï½ÅÇÐ´ë´Â ¡®»çÈ¸Àû °¡Ä¡ ½ÇÇöÀ» À§ÇÑ ¹Ì·¡Çü ±³À°Çõ½Å¡¯ÀÌ¶ó´Â ¸ñÇ¥ ¾Æ·¡ Áö¼ÓÀûÀÎ º¯È­¿Í ¼ºÀåÀ» Ãß±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

´ëÇÐÀº 2025ÇÐ³âµµºÎÅÍ ¡®ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ¡¯¿Í ¡®±¹Á¦ÇÐºÎ¡¯¸¦ ½Å¼³ÇØ ÇÐ»ýÀ» ¸ðÁýÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ°ø°è¿­ÀÎ ITÀ¶ÇÕÇÐºÎ(ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐ°ú, AIÀ¶ÇÕÇÐ°ú, µ¥ÀÌÅÍ»çÀÌ¾ð½ºÇÐ°ú)´Â ½Å¡¤Áõ¼³À» ÅëÇØ ÀÔÇÐÁ¤¿øÀÌ ´Ã¾î³µ´Ù. ¶Ç 2ÇÐ±âºÎÅÍ´Â ±¹Á¦ÇÐºÎ¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î Á¤¿ø ¿Ü ¿Ü±¹ÀÎ 9¿ù ÀÔÇÐ ¸ðÁýµµ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.

