¸ðµç ÀüÇü ¼ºÀû¡¤Ãâ¼® ¹Ý¿µ¡¦ Ã¹ÇÐ±â 50% ÀåÇÐ±Ý
¼¿ïÇÑ¿µ´ëÇÐ±³
¼¿ïÇÑ¿µ´ëÇÐ±³(ÃÑÀå ÇÑ¿µÈÆ)´Â 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼´Â ½ÅÇÐ°ú, »çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú, »ó´ã½É¸®ÇÐ°ú, ¾Æµ¿º¸À°ÇÐ°ú, ÀçÈ°º¹ÁöÇÐ°ú ½ÅÀÔ»ýÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.
Àå¾ÖÀÎ µî ´ë»óÀÚ ÀüÇüÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç ÀüÇü¿¡¼ ÇÐ»ýºÎ´Â ±³°ú ¼ºÀû°ú Ãâ¼®¸¸ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ÀÏ¹Ý°í, Æ¯¼ºÈ°í, °ËÁ¤°í½ÃÀÚ µî ¹ý·É¿¡ µû¶ó °íµîÇÐ±³ Á¹¾÷ ÀÌ»óÀÇ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÎÁ¤µÇ¸é Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀº Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
¡®ÀÛÁö¸¸ °ÇÑ´ëÇÐ¡¯À» Ç¥¹æÇÏ´Â ¼¿ïÇÑ¿µ´ë´Â ±Û·Î¹úÈ¸¦ Ãß±¸ÇÏ¸ç ¼¼»ó°ú ¼ÒÅëÇÏ°í ¼¶±â´Â ÀçÈ° Àü¹®ÀÎÀ» ¾ç¼ºÇÏ´Âµ¥ ¿ªÁ¡À» µÎ°í ÀÖ´Ù. ´ëÇÐÀº ÀçÈ°º¹Áö °ü·ÃÇÐ°ú·Î Â÷º°È¸¦ µÎ´Â µ¿½Ã¿¡ »ó´ã½É¸®ÇÐ°ú¡¤¾Æµ¿º¸À°ÇÐ°ú¡¤»çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú¡¤ÀçÈ°º¹ÁöÇÐ°ú µî ÇÐÁ¦°£ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ±³À° È¿°ú¸¦ Á¦°íÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¸ðµç ÇÐ°ú´Â Àå¾ÖÀÎ µî ´ë»óÀÚ ÀüÇüÀ» ¿¾îµÎ°í ÀÖ´Ù. ÇÐ±³´Â Àå¾ÖÇÐ»ýÀÌ ºñÀå¾ÖÇÐ»ý°ú µ¿µîÇÑ È¯°æ¿¡¼ ÇÐ¾÷ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àå¾ÖÇÐ»ý¿¡ ´ëÇÑ °¢Á¾ ÆíÀÇ¸¦ Á¦°øÇÏ´Â µî ´Ù¾çÇÑ ±³À°±âÈ¸¸¦ ºÎ¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´ëÇÐÀº ÇÐ¹®Àû¡¤»çÈ¸Àû¡¤½Ã´ëÀû ¿ä±¸¿¡ ¹ß¸ÂÃç ½Ç¿ëÀûÀÎ Áö½Ä°ú ÀÎ¼ºÀ» °âºñÇÑ ÀÎÀç¾ç¼º ¹× Ã¥ÀÓ±³À°À» À§ÇÑ Ç°¼ºÁöµµ ±³¼öÁ¦ ¹× Á¹¾÷ÀÎÁõÁ¦¸¦ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ÀÔÇÐ¿¡¼ºÎÅÍ Á¹¾÷¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö ÇÐ»ýµé¿¡ ´ëÇÑ Áø·Î¡¤½Å¾Ó»ó´ã, °íÃæÃ³¸® µîÀ» ÅëÇØ ÇÐ³» ¸éÇÐ ºÐÀ§±â Çâ»ó°ú Ãë¾÷ÁõÁø¿¡ ±â¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Á¹¾÷ ÈÄ¿¡´Â ¸ÂÃã¼ºñ½º Á¦°ø ¹× »ó´ãÀ» ÅëÇÑ ÇÐ±³¿ÍÀÇ ¹ÐÁ¢ÇÑ Çù·Â °È µîÀ» ÅëÇØ Ã¼°èÀûÀÎ Áöµµ¿Í °ü¸®·Î ¹Ì·¡ ÇÙ½ÉÀÎÀç ¾ç¼º¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ðµç ÇÐ°ú°¡ º¹¼öÀü°øÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ Áø·Î¼±ÅÃÀÇ ±âÈ¸¸¦ ºÎ¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2026ÇÐ³âµµ ¸ðµç ½ÅÀÔ»ý¿¡°Õ Ã¹ÇÐ±â ¼ö¾÷·á 50% ÀåÇÐ±ÝÀÌ Á¦°øµÈ´Ù.
