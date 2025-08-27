½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¸ðµç ÀüÇü ¼ºÀû¡¤Ãâ¼® ¹Ý¿µ¡¦ Ã¹ÇÐ±â 50% ÀåÇÐ±Ý

ÀÔ·Â:2025-08-27 21:16
¼öÁ¤:2025-08-27 21:20
¼­¿ïÇÑ¿µ´ëÇÐ±³


¼­¿ïÇÑ¿µ´ëÇÐ±³(ÃÑÀå ÇÑ¿µÈÆ)´Â 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼­´Â ½ÅÇÐ°ú, »çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú, »ó´ã½É¸®ÇÐ°ú, ¾Æµ¿º¸À°ÇÐ°ú, ÀçÈ°º¹ÁöÇÐ°ú ½ÅÀÔ»ýÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.

Àå¾ÖÀÎ µî ´ë»óÀÚ ÀüÇüÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç ÀüÇü¿¡¼­ ÇÐ»ýºÎ´Â ±³°ú ¼ºÀû°ú Ãâ¼®¸¸ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ÀÏ¹Ý°í, Æ¯¼ºÈ­°í, °ËÁ¤°í½ÃÀÚ µî ¹ý·É¿¡ µû¶ó °íµîÇÐ±³ Á¹¾÷ ÀÌ»óÀÇ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÎÁ¤µÇ¸é Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀº Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.

¡®ÀÛÁö¸¸ °­ÇÑ´ëÇÐ¡¯À» Ç¥¹æÇÏ´Â ¼­¿ïÇÑ¿µ´ë´Â ±Û·Î¹úÈ­¸¦ Ãß±¸ÇÏ¸ç ¼¼»ó°ú ¼ÒÅëÇÏ°í ¼¶±â´Â ÀçÈ° Àü¹®ÀÎÀ» ¾ç¼ºÇÏ´Âµ¥ ¿ªÁ¡À» µÎ°í ÀÖ´Ù. ´ëÇÐÀº ÀçÈ°º¹Áö °ü·ÃÇÐ°ú·Î Â÷º°È­¸¦ µÎ´Â µ¿½Ã¿¡ »ó´ã½É¸®ÇÐ°ú¡¤¾Æµ¿º¸À°ÇÐ°ú¡¤»çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú¡¤ÀçÈ°º¹ÁöÇÐ°ú µî ÇÐÁ¦°£ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ±³À° È¿°ú¸¦ Á¦°íÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¸ðµç ÇÐ°ú´Â Àå¾ÖÀÎ µî ´ë»óÀÚ ÀüÇüÀ» ¿­¾îµÎ°í ÀÖ´Ù. ÇÐ±³´Â Àå¾ÖÇÐ»ýÀÌ ºñÀå¾ÖÇÐ»ý°ú µ¿µîÇÑ È¯°æ¿¡¼­ ÇÐ¾÷ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àå¾ÖÇÐ»ý¿¡ ´ëÇÑ °¢Á¾ ÆíÀÇ¸¦ Á¦°øÇÏ´Â µî ´Ù¾çÇÑ ±³À°±âÈ¸¸¦ ºÎ¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

´ëÇÐÀº ÇÐ¹®Àû¡¤»çÈ¸Àû¡¤½Ã´ëÀû ¿ä±¸¿¡ ¹ß¸ÂÃç ½Ç¿ëÀûÀÎ Áö½Ä°ú ÀÎ¼ºÀ» °âºñÇÑ ÀÎÀç¾ç¼º ¹× Ã¥ÀÓ±³À°À» À§ÇÑ Ç°¼ºÁöµµ ±³¼öÁ¦ ¹× Á¹¾÷ÀÎÁõÁ¦¸¦ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ÀÔÇÐ¿¡¼­ºÎÅÍ Á¹¾÷¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö ÇÐ»ýµé¿¡ ´ëÇÑ Áø·Î¡¤½Å¾Ó»ó´ã, °íÃæÃ³¸® µîÀ» ÅëÇØ ÇÐ³» ¸éÇÐ ºÐÀ§±â Çâ»ó°ú Ãë¾÷ÁõÁø¿¡ ±â¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Á¹¾÷ ÈÄ¿¡´Â ¸ÂÃã¼­ºñ½º Á¦°ø ¹× »ó´ãÀ» ÅëÇÑ ÇÐ±³¿ÍÀÇ ¹ÐÁ¢ÇÑ Çù·Â °­È­ µîÀ» ÅëÇØ Ã¼°èÀûÀÎ Áöµµ¿Í °ü¸®·Î ¹Ì·¡ ÇÙ½ÉÀÎÀç ¾ç¼º¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ðµç ÇÐ°ú°¡ º¹¼öÀü°øÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ Áø·Î¼±ÅÃÀÇ ±âÈ¸¸¦ ºÎ¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

2026ÇÐ³âµµ ¸ðµç ½ÅÀÔ»ý¿¡°Õ Ã¹ÇÐ±â ¼ö¾÷·á 50% ÀåÇÐ±ÝÀÌ Á¦°øµÈ´Ù.

