¹«Àü°ø ÀÔÇÐ¡¤ÇØ¿Ü´ë ¿¬°è ´Ù¾çÇÑ À¯ÇÐ ÇÁ·Î±×·¥

ºÎ»ê¿Ü±¹¾î´ëÇÐ±³(ÃÑÀå Àå¼øÈï)°¡ 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ Á¤¿ø ³» 1427¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ºÎ»ê¿Ü´ë´Â ¼öµµ±Ç ¿Ü Áö¿ªÀÇ À¯ÀÏÇÑ ¿Ü±¹¾î Æ¯¼ºÈ ´ëÇÐÀ¸·Î, ÃÖ±Ù ±³À°ºÎ ¡®±Û·ÎÄÃ´ëÇÐ30¡¯ »ç¾÷¿¡ ¿¹ºñ ÁöÁ¤µÆ´Ù.
ºÎ»ê¿Ü´ë´Â 502°³ ÇØ¿Ü ´ëÇÐ°ú ±³·ù ÇùÁ¤À» ¸Î°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀçÇÐ»ý¿¡°Ô ¡®2+2 ÇØ¿Ü º¹¼öÇÐÀ§ ÃëµæÁ¦¡¯ ¡®3+1, 7+1 ÇØ¿Ü Àå´Ü±â ¼öÇÐÁ¦¡¯ µî ´Ù¾çÇÑ ÇØ¿Ü À¯ÇÐ ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦°øÇÑ´Ù.
Áö¿ª ±â¾÷ÀÇ ÇØ¿Ü ½ÃÀå °³Ã´À» Áö¿øÇÏ´Â ¡®±Û·Î¹ú ¸¶ÄÉÅÍ Ã¼Çè´Ü¡¯°ú ¡®½Ç¸®ÄÜ¹ë¸® ÇØ¿Ü Ã¢¾÷ ½Ç½À ¹× ÀÎÅÏ½Ê¡¯ µî ÇöÁö ½Ç¹«Çü ÇÁ·Î±×·¥µµ ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù. ¡®¿Ü¼º Ã§¸°Áö ÇØ¿Ü ºÀ»çÈ°µ¿¡¯À» ÅëÇØ °³¹ßµµ»ó±¹ Áö¿ø È°µ¿À» 16³âÂ° ÀÌ¾î¿À°í ÀÖ´Ù. ¿ÃÇØ ¸ù°ñ¿¡ 29¹øÂ° ±Û·Î¹úÇù·Â¼¾ÅÍ¸¦ °³¼ÒÇß´Ù.
ÇÐ»ç ¿î¿µÀº 100% ÀÚÀ¯Àü°øÁ¦(¹«Àü°ø ÅëÇÕ¸ðÁý)·Î ÀÌ·ïÁø´Ù. ½ÅÀÔ»ýÀº Àü°ø ¾øÀÌ ÀÔÇÐÇØ 1³â°£ Àü°øÀ» Å½»öÇÑ µÚ, 2ÇÐ³â ÁøÇÐ ½Ã 53°³ Àü°ø Áß ¿øÇÏ´Â Àü°øÀ» Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. º¹¼öÀü°ø ¹× Àü°úµµ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÇÐ±³ ÃøÀº ÀÌ·¯ÇÑ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¡°11³â ¿¬¼Ó ÇØ¿ÜÃë¾÷·ü Àü±¹ 1À§(2014~2024³â)ÀÇ ±â¹ÝÀÌ µÆ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù. 2025ÇÐ³âµµ¿¡´Â ¡®±Û·Î¹úÃ¢¾÷À¶ÇÕÀü°ø¡¯À» ½Å¼³ÇÏ¿© ½Ç¹«Çü Ã¢¾÷ ±³À°À» Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÁÖ¿ä ÀüÇüº° ¸ðÁýÀÎ¿øÀº ¡®ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÀÏ¹Ý°í±³°ú)ÀüÇü¡¯ 590¸í ¡®ÇÐ»ýºÎ±³°ú(±³°ú¸éÁ¢)ÀüÇü¡¯ 327¸í ¡®ÇÐ»ýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ)ÀüÇü¡¯ 161¸í ¡®ÇÐ»ýºÎ±³°ú(Æ¯¼ºÈ°í±³°ú)ÀüÇü¡¯ 120¸í µîÀÌ´Ù. ¸ðµç ÀüÇü¿¡¼ ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ¸éÁ¢°í»ç°¡ Æ÷ÇÔµÈ ÀüÇüÀÇ °æ¿ì °øÅë Áú¹®À» ÀÔÇÐÃ³ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ »çÀü °ø°³ÇÑ´Ù.
