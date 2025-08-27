½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¹«Àü°ø ÀÔÇÐ¡¤ÇØ¿Ü´ë ¿¬°è ´Ù¾çÇÑ À¯ÇÐ ÇÁ·Î±×·¥

ÀÔ·Â:2025-08-27 21:17
¼öÁ¤:2025-08-27 21:21
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

ºÎ»ê¿Ü±¹¾î´ëÇÐ±³


ºÎ»ê¿Ü±¹¾î´ëÇÐ±³(ÃÑÀå Àå¼øÈï)°¡ 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼­ Á¤¿ø ³» 1427¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ºÎ»ê¿Ü´ë´Â ¼öµµ±Ç ¿Ü Áö¿ªÀÇ À¯ÀÏÇÑ ¿Ü±¹¾î Æ¯¼ºÈ­ ´ëÇÐÀ¸·Î, ÃÖ±Ù ±³À°ºÎ ¡®±Û·ÎÄÃ´ëÇÐ30¡¯ »ç¾÷¿¡ ¿¹ºñ ÁöÁ¤µÆ´Ù.

ºÎ»ê¿Ü´ë´Â 502°³ ÇØ¿Ü ´ëÇÐ°ú ±³·ù ÇùÁ¤À» ¸Î°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀçÇÐ»ý¿¡°Ô ¡®2+2 ÇØ¿Ü º¹¼öÇÐÀ§ ÃëµæÁ¦¡¯ ¡®3+1, 7+1 ÇØ¿Ü Àå´Ü±â ¼öÇÐÁ¦¡¯ µî ´Ù¾çÇÑ ÇØ¿Ü À¯ÇÐ ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦°øÇÑ´Ù.

Áö¿ª ±â¾÷ÀÇ ÇØ¿Ü ½ÃÀå °³Ã´À» Áö¿øÇÏ´Â ¡®±Û·Î¹ú ¸¶ÄÉÅÍ Ã¼Çè´Ü¡¯°ú ¡®½Ç¸®ÄÜ¹ë¸® ÇØ¿Ü Ã¢¾÷ ½Ç½À ¹× ÀÎÅÏ½Ê¡¯ µî ÇöÁö ½Ç¹«Çü ÇÁ·Î±×·¥µµ ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù. ¡®¿Ü¼º Ã§¸°Áö ÇØ¿Ü ºÀ»çÈ°µ¿¡¯À» ÅëÇØ °³¹ßµµ»ó±¹ Áö¿ø È°µ¿À» 16³âÂ° ÀÌ¾î¿À°í ÀÖ´Ù. ¿ÃÇØ ¸ù°ñ¿¡ 29¹øÂ° ±Û·Î¹úÇù·Â¼¾ÅÍ¸¦ °³¼ÒÇß´Ù.

ÇÐ»ç ¿î¿µÀº 100% ÀÚÀ¯Àü°øÁ¦(¹«Àü°ø ÅëÇÕ¸ðÁý)·Î ÀÌ·ïÁø´Ù. ½ÅÀÔ»ýÀº Àü°ø ¾øÀÌ ÀÔÇÐÇØ 1³â°£ Àü°øÀ» Å½»öÇÑ µÚ, 2ÇÐ³â ÁøÇÐ ½Ã 53°³ Àü°ø Áß ¿øÇÏ´Â Àü°øÀ» Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. º¹¼öÀü°ø ¹× Àü°úµµ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÇÐ±³ ÃøÀº ÀÌ·¯ÇÑ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¡°11³â ¿¬¼Ó ÇØ¿ÜÃë¾÷·ü Àü±¹ 1À§(2014~2024³â)ÀÇ ±â¹ÝÀÌ µÆ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù. 2025ÇÐ³âµµ¿¡´Â ¡®±Û·Î¹úÃ¢¾÷À¶ÇÕÀü°ø¡¯À» ½Å¼³ÇÏ¿© ½Ç¹«Çü Ã¢¾÷ ±³À°À» Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÁÖ¿ä ÀüÇüº° ¸ðÁýÀÎ¿øÀº ¡®ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÀÏ¹Ý°í±³°ú)ÀüÇü¡¯ 590¸í ¡®ÇÐ»ýºÎ±³°ú(±³°ú¸éÁ¢)ÀüÇü¡¯ 327¸í ¡®ÇÐ»ýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ)ÀüÇü¡¯ 161¸í ¡®ÇÐ»ýºÎ±³°ú(Æ¯¼ºÈ­°í±³°ú)ÀüÇü¡¯ 120¸í µîÀÌ´Ù. ¸ðµç ÀüÇü¿¡¼­ ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ¸éÁ¢°í»ç°¡ Æ÷ÇÔµÈ ÀüÇüÀÇ °æ¿ì °øÅë Áú¹®À» ÀÔÇÐÃ³ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ »çÀü °ø°³ÇÑ´Ù.

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
[´Üµ¶] ¾àÀÚ ÀÏÀÚ¸® ¸ÕÀú »ïÅ°´Â AI¡¦ ÀºÇà ÄÝ¼¾ÅÍ Á÷¿ø °¨¿ø Çà·Ä
¡®½É¸®Ä¡·á»ç¡¯ ÃªGPTÀÇ ¸í¾Ï¡¦Ú¸ 10´ë ¾Æµé ÀÒÀº ºÎ¸ð, ¿ÀÇÂAI¿¡ ¼Ò¼Û
¡°Æ¯°¡ ÆÇ¸ÅÇØ³õ°í °áÇ×¡± Á¦ÁÖÇ×°ø, ±¡ ³ë¼± Ãë¼Ò¿¡ ¼ÒºñÀÚ ¡®ºÐ³ë¡¯
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶