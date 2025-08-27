½ÅÀÔ»ý ÇØ¿Ü Å½¹æ Áö¿ø¡¦ ÀüÇüº° ³»½Å+¸éÁ¢ Æò°¡

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¾Æ½Å´ëÇÐ±³(ÃÑÀå Á¤È«¿­)´Â 2026³â ¼ö½ÃÀüÇü¿¡¼­ Á¤¿ø ³» 65¸í°ú Á¤¿ø ¿Ü 9¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.

¾Æ½Å´ë´Â 1974³â ¼³¸³ ÀÌ·¡ ¡®¾Æ½Ã¾Æ º¹À½È­¡¯¸¦ ±âÄ¡·Î ´ÙÀ½¼¼´ë ÁöµµÀÚ¸¦ ¾ç¼ºÇØ¿Ô´Ù. ½ÅÇÐ°ú, ±âµ¶±³»ó´ãÇÐ°ú, ±âµ¶±³±³À°°ú ¹Ìµð¾îÇÐ°ú, »çÈ¸º¹Áö¼±±³ÇÐ°úÀÇ 4°³ ÇÐ°ú ÇÐ»ýÀ» ¼±¹ßÇÏ¸ç ½ÅÇÐ°ú´Â ±âµ¶±³ ¼¼·¹±³ÀÎÀÌ Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âµ¶ÇÐ»ýÀüÇüÀ¸·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ³ª¸ÓÁö ÇÐ°ú´Â ±âµ¶±³ Ãâ¼® ±³ÀÎÀÌ Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏ¹ÝÀüÇüÀ¸·Î ÁøÇàµÇ¸ç ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ¸¦ À§ÇÑ Æ¯º°ÀüÇüµµ ¿­¸°´Ù. ±âµ¶ÇÐ»ýÀüÇü°ú ÀÏ¹ÝÀüÇü ¸ðµÎ ÇÐ»ýºÎ(°í±³³»½Å) 60%¿Í ¸éÁ¢°í»ç 40%¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Æò°¡ÇÑ´Ù.

2026³â ¾Æ½Å´ë¸¦ ÀÔÇÐÇÑ ½ÅÀÔ»ý Àü¿øÀº Àü¾× ÀåÇÐ±ÝÀ» ÅëÇØ ¡®¿©¸§¹æÇÐ ÇØ¿Ü ¹®È­ Å½¹æ ÇÁ·Î±×·¥¡¯¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ½ÅÀÔ»ýÀº ÇÑ ÇÐ±â µ¿¾È ¡®½ÅÀÔ»ý ÇØ¿Ü¹®È­Å½¹æ(°¡Äª)¡¯ °ú¸ñÀ» ¼ö°­ÇÏ¸ç Å¸¹®È­±Ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¿Í ¼±±³¿¡ ´ëÇÑ ±³À°À» ¹Þ´Â´Ù. ÀÌÈÄ ¿©¸§¹æÇÐÀ» È°¿ëÇØ ÇØ¿Ü Å½¹æÀ» ³ª°¡°Ô µÈ´Ù. ÇØ¿Ü ¹®È­ Å½¹æ ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿Ü¿¡µµ ½ÅÀÔ»ýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ¼ö½ÃÃÖÃÊ ÀåÇÐ±Ý, ¾çÆòÀÎÀç ÀåÇÐ±Ý, ÀÌÁÖ¹ÎÀÎÀç ÀåÇÐ±Ý µîÀÇ ÀåÇÐ ÇýÅÃÀÌ ÀÖ´Ù.

¾Æ½Å´ë´Â ÃÖ±Ù ±âµ¶±³ ÇÐ±³ ±¹Á¦¿¬¸ÍÀÎ ACSI·ÎºÎÅÍ ±³À°±â°ü ÀÎÁõÀ» ¿¬Àå¹Þ¾Ò´Ù. 2014³â ±¹³» ´ëÇÐ ÃÖÃÊ·Î ACSI ±³À°±â°ü ÀÎÁõÀ» È¹µæÇÑ ¾Æ½Å´ë´Â 10³â ÀÎÁõÀÌ ¸¸·áµÈ ÈÄ ¹ÞÀº ½É»ç¿¡¼­ ÀçÀÎÁõÀ» È¹µæÇß´Ù. ÀÌ·Î½á ¾Æ½Å´ë´Â 2035³â 6¿ù±îÁö ACSI ±³À°±â°üÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹Þ´Â´Ù.

ÀçÇÐ»ýµéÀº ACSI °ü·Ã ±³°ú¸ñÀ» ÀÌ¼öÇØ ÇØ¿Ü ¼±±³Áö¿¡¼­ ´ë¾ÈÇÐ±³ ±³»ç·Î »ç¿ªÇÏ´Â µî ±³À° ÀÚ°ÝÀ» ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

