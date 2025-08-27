ÃæÃ»±¹Á¦Ä·ÆÛ½º ÀÔÇÐ»ý ÀåÇÐ±Ý 200¸¸¿ø Áö±Þ

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:25
ÁßºÎ´ëÇÐ±³´Â 2026ÇÐ³âµµ ÃÑ 1680¸í ¸ðÁý Áß 1587¸íÀ» ¼ö½Ã·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼ö½Ã¸ðÁý ¿ø¼­Á¢¼ö´Â 9¿ù 8ÀÏºÎÅÍ 12ÀÏ±îÁö´Ù.

ÁÖ¿ä ÀüÇü ¸ðÁýÀÎ¿øÀ¸·Î´Â ÇÐ»ýºÎ À§ÁÖÀÇ ÇÐ±³»ýÈ°¿ì¼öÀÚÀüÇü¿¡¼­ 250¸í(ÇÐ»ýºÎ70, ¸éÁ¢30), Ç×°ø °è¿­ ÇÐ±³»ýÈ°¿ì¼öÀÚÀüÇü¿¡¼­ 76¸í(Ç×°ø¿îÇ×¼­ºñ½ºÇÐÀü°ø 23¸í/Ç×°ø¼­ºñ½ºÇÐÀü°ø 53¸í(ÇÐ»ýºÎ50, ¸éÁ¢50) ÇÐ»ýºÎ¿ì¼öÀÚÀüÇü¿¡¼­ 921¸í(ÇÐ»ýºÎ100), Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü¿¡¼­ 74¸í(ÇÐ»ýºÎ100) ½Ç±â À§ÁÖÀÇ ½Ç±â¿ì¼öÀÚÀüÇü 242¸í(ÇÐ»ýºÎ30, ½Ç±â70)À» ¸ðÁýÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÇÐ»ýºÎ ¼ºÀûÀº 1ÇÐ³â 1ÇÐ±âºÎÅÍ 3ÇÐ³â 1ÇÐ±â ÃÑ 5°³ ÇÐ±â Áß Áø·Î¼±ÅÃ°ú¸ñÀ» Æ÷ÇÔÇØ ±¹¾î, ¿µ¾î, ¼öÇÐ, »çÈ¸, °úÇÐ ±³°ú Áß »óÀ§ 10°ú¸ñÀ» ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ¹Ý¿µ°ú¸ñÀÌ ¾øÀ» °æ¿ì¿¡´Â ºÎÁ·°ú¸ñ ¼ö¸¸Å­ ÃÖÀúµî±Þ(9µî±Þ)À» Àû¿ëÇÑ´Ù. ¸ðÁýÀüÇüÀÌ ´Ù¸¦ °æ¿ì µ¿ÀÏ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¹× Å¸ ¸ðÁý´ÜÀ§¿¡ Áßº¹ Áö¿øÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â ±âÁØÀº ¾ø´Ù.

ÁßºÎ´ë´Â ÀÚÀ¯·Î¿î Àü°ú Á¦µµ¸¦ Æ¯Â¡À¸·Î Ä·ÆÛ½º ³» Àü°ú´Â ¹°·Ð Ä·ÆÛ½º °£ Àü°ú¸¦ È°¼ºÈ­ÇØ ÇÐ»ýÀÇ ¿ª·® ¹ßÈÖ¸¦ µ½´Â´Ù(º¸°ÇÀÇ·áÇÐºÎ Áß ÀÏºÎÇÐ°ú, »ç¹ü°è¿­ Á¦¿Ü).

¶ÇÇÑ ¿Ü±¹ÀÎ À¯ÇÐ»ý À¯Ä¡ °ü¸® ¿ì¼ö ±â°üÀ¸·Î À¯ÇÐ ¹× º¹¼ö ÇÐÀ§ ÃëµæÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ ±¹Á¦È­ ÇÁ·Î±×·¥°ú Ãë¾÷À» ÅëÇØ ÇÐ»ýµéÀÌ ÁÖµµÀûÀ¸·Î Áø·Î¸¦ ¼³Á¤ÇÏ´Â Ãë¾÷Áø·Î Áöµµ½Ã½ºÅÛÀ» ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù.

ÇÐ»ý ºÎ´ãÀ» ´ú ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃæÃ»±¹Á¦Ä·ÆÛ½º ÀÔÇÐ»ý Àü¿ø¿¡°Ô ÇÐ¾÷Àå·ÁÀåÇÐ±Ý 200¸¸¿øÀ» Áö±ÞÇÏ°í, ½ÅÀÔ»ýÀåÇÐ±Ý ¹× 50¿©°³ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÀåÇÐÁ¦µµ·Î ÇÐ»ýÀÇ ÇÐ¾÷À» Áö¿øÇÑ´Ù. ÃæÃ»±¹Á¦Ä·ÆÛ½º ÇÐ»ý»ýÈ°°üÀº ¾à 1500¸íÀ» ¼ö¿ëÇÏ¸ç ½ÅÀÔ»ý Àü¿øÀÌ ÀÔ»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

