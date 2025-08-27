¹ÙÀÌ¿À½ÄÇ°°øÇÐ°ú ½Å¼³¡¦ ¸éÁ¢Çü 13¸í ¸ðÁý
ÀÎÇÏ´ëÇÐ±³´Â 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ ÀüÃ¼ ¸ðÁýÀÎ¿ø(3952¸í) Áß 2613¸í(66.1%)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ °¡Àå ¸¹Àº ÇÐ»ýÀ» ¼±¹ßÇÏ´Â ÀüÇüÀº ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀ¸·Î ÃÑ 1660¸íÀÌ´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀÇ ´ëÇ¥ ÀüÇüÀÎ ÀÎÇÏ¹Ì·¡ÀÎÀçÀüÇüÀº ¸éÁ¢Çü°ú ¼·ùÇüÀ¸·Î ºÐ¸®¡¤¼±¹ßÇÑ´Ù.
¸éÁ¢ÇüÀº ´Ü°èº° ÀüÇüÀ¸·Î 1´Ü°è¿¡¼ ¼·ù Á¾ÇÕÆò°¡·Î 3.5¹è¼ö(ÀÇ¿¹°ú 3¹è¼ö)¸¦ ¼±¹ßÇÏ°í 2´Ü°è¿¡¼ 1´Ü°è ¼ºÀû¿¡ ¸éÁ¢Æò°¡¸¦ ÇÕ»êÇØ ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ »Ì´Â´Ù. ¼±¹ßÀÎ¿øÀº 943¸íÀÌ´Ù.
¼·ùÇüÀº ÀÏ°ýÇÕ»êÀüÇüÀÌ¸ç ¼·ù Á¾ÇÕÆò°¡·Î 243¸íÀÇ ÇÐ»ýÀ» ¼±¹ßÇÏ°Ô µÈ´Ù. °í¸¥±âÈ¸, ³ó¾îÃÌÇÐ»ý µîÀÇ ÀüÇüµµ ¼·ùÇü°ú µ¿ÀÏÇÑ ¹æ½ÄÀ¸·Î »Ì´Â´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇüÀÎ Áö¿ª±ÕÇüÀüÇüÀÇ ¸ðÁýÀÎ¿øÀº 413¸íÀÌ´Ù. ¼Ò¼Ó(Á¹¾÷) ÇÐ±³ÀåÀÇ ÃßÃµÀ» ¹Þ¾Æ¾ß Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÐ±³º° ÃßÃµ ÀÎ¿ø Á¦ÇÑÀº ¾ø´Ù. ³í¼ú ÀüÇüÀÎ ³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ÃÑ 457¸íÀ» »Ì°Ô µÈ´Ù. ¼±¹ß ¹æ¹ýÀº ³í¼ú ¼ºÀû°ú ÇÐ»ýºÎ±³°ú ÇÕ»êÀÌ´Ù.
ÀÎÇÏ´ë´Â 2026ÇÐ³âµµ¿¡µµ Ã·´Ü ºÐ¾ß »ê¾÷°è ¼ö¿ä¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ¹Ì·¡Çü ÀÎÀç ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ ¸ðÁý´ÜÀ§ ½Å¼³À» ÃßÁøÇß´Ù. ½Å¼³ ¸ðÁý´ÜÀ§´Â ¹ÙÀÌ¿À½ÄÇ°°øÇÐ°ú´Ù. ¹ÙÀÌ¿À½ÄÇ°°øÇÐ°ú´Â ½ÄÇ°°øÇÐÀÇ ±âÃÊ¡¤ÀÀ¿ë ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ Ã¢ÀÇÀû¡¤À¶ÇÕÀû ¿ª·®À» °®Ãá ÀÎÀç¸¦ ¾ç¼ºÇÏ±â À§ÇØ ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÀ¶ÇÕÇÐºÎ¿¡ ½Å¼³µÆ´Ù. ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ ÀÎÇÏ¹Ì·¡ÀÎÀç ¸éÁ¢ÇüÀ¸·Î 13¸í, ³ó¾îÃÌÇÐ»ý ÀüÇüÀ¸·Î 2¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.
¿ø¼Á¢¼ö ±â°£Àº 9¿ù 8ÀÏ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ 9¿ù 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö´Ù. ÀüÇü ÀÏÁ¤ÀÌ Áßº¹µÇÁö ¾Ê´Â ÇÑ ¸ðµç ÀüÇü¿¡ Áßº¹ Áö¿øÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
