ÀÇ¿¹°ú ÇÐÁ¾ Ã¹ µµÀÔ¡¦ Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü 10¸í ¼±¹ß
¿µ³²´ëÇÐ±³
¿µ³²´ë´Â 9¿ù 8ÀÏºÎÅÍ 12ÀÏ±îÁö 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý ¿ø¼Á¢¼ö¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù. ¸ðÁýÀÎ¿øÀº ÃÑ 4191¸í(Á¤¿ø¿Ü 334¸í Æ÷ÇÔ, 2026ÇÐ³âµµ ÀÔÇÐÁ¤¿ø 4661¸í)ÀÌ´Ù.
Á¤¿ø ³» ÇÐ»ýºÎ±³°ú 2542¸í(ÀÏ¹ÝÇÐ»ý 1429¸í, Áö¿ªÀÎÀç 903¸í, ±âÈ¸±ÕÇü(ÀÏ¹Ý) 168¸í, Áö¿ª±âÈ¸±ÕÇü(ÀÇ¾à) 4¸í, ÀÇÇÐÃ¢ÀÇÀÎÀç 8¸í, ±º»çÇÐÆ¯º° 30¸í), ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ 965¸í(ÀáÀç´É·Â¿ì¼öÀÚ 950¸í, Áö¿ªÀÎÀç(ÀÇ¾à) 15¸í), ½Ç±â/½ÇÀû 350¸í(½Ç±â 319¸í, Æ¯±âÀÚ 31¸í), Á¤¿ø ¿Ü ÇÐ»ýºÎ±³°ú 189¸í(³ó¾îÃÌÇÐ»ý 184¸í, ¾àÇÐ°í¸¥±âÈ¸ 5¸í), Á¤¿ø ¿Ü ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ 145¸í(Æ¯¼ºÈ°í±³Á¹¾÷ÀÚ 65¸í, Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚ 80¸í) µî ´Ù¾çÇÑ ÀüÇüÀ¸·Î ½ÅÀÔ»ýÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÀÇ¿¹°ú¿¡¼´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀ» Ã³À½ µµÀÔÇØ Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü(ÀÇ¾à)¿¡¼ 10¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÇ¿¹°ú, ¾àÇÐºÎ ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØ¿¡¼ ÇÑ±¹»ç´Â ÀÀ½Ã¿©ºÎ¸¸ È®ÀÎÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î º¯°æµÆÀ¸¸ç Á¹¾÷ÀÚÀÇ ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ¼ºÀû ¹Ý¿µÇÐ±â°¡ 3ÇÐ³â 2ÇÐ±â±îÁö¿¡¼ 3ÇÐ³â 1ÇÐ±â±îÁö·Î º¯°æµÆ´Ù. ¿¹¡¤Ã¼´É°è¿ ½Ç±â°í»ç´Â 10¿ù 21ÀÏºÎÅÍ 23ÀÏ±îÁö ¸ðÁý´ÜÀ§º° ¶Ç´Â ½Ç±â°ú¸ñº°·Î ½ÃÇàÇÏ¸ç ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥´Â ½Ç±âÀüÇü°ú Æ¯±âÀÚÀüÇüÀº 11¿ù 11ÀÏ, ±× ¿Ü ÀüÇüÀº 12¿ù 12ÀÏÀÌ´Ù.
¹ÝµµÃ¼ »ê¾÷¿¡¼ ÀÎ¼º°ú ½Ç·ÂÀ» °®Ãá ÇöÀåÇü Àü¹® ÀÎ·ÂÀ» ¾ç¼ºÇÏ±â À§ÇØ Â÷¼¼´ë¹ÝµµÃ¼ÇÐ°ú´Â 25¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
¶Ç ÀÚÀ²ÁÖÇà, Àü±âÀÚµ¿Â÷, Áö´ÉÇü ·Îº¿ µî ¹Ì·¡ ½Å±â¼ú »ê¾÷À» ¼±µµÇÒ ÀÎ·Â ¾ç¼ºÀ» À§ÇØ ¿Â¶óÀÎ ÇÐÀ§°úÁ¤À¸·Î ½º¸¶Æ®¸ðºô¸®Æ¼ÇÐ°ú´Â ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚÀüÇüÀ¸·Î 30¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. Àü°øÀÚÀ¯¼±ÅÃÇÐºÎ ÀÔÇÐÁ¤¿øµµ Áö³ÇØ 362¸í¿¡¼ 409¸íÀ¸·Î È®´ëµÆ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç