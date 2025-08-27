»çÃµ¿ìÁÖÇ×°øÄ·ÆÛ½º °³±³¡¦ 1658¸í ¼ö½Ã ¸ðÁý
±¹¸³Ã¢¿ø´ëÇÐ±³´Â ¿ÃÇØ 3¿ù »çÃµ¿ìÁÖÇ×°øÄ·ÆÛ½º¸¦ °³±³Çß°í 6¿ù °æ³²µµ¸³°ÅÃ¢´ëÇÐ(°ÅÃ¢Ä·ÆÛ½º), °æ³²µµ¸³³²ÇØ´ëÇÐ(³²ÇØÄ·ÆÛ½º)°ú ÅëÇÕÇß´Ù. ³»³âºÎÅÍ 4°³ Ä·ÆÛ½º ½Ã´ë¸¦ ¿©´Â Ã¢¿ø´ë´Â ´ÙÀ½´Þ 8~12ÀÏ±îÁö 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý ¿ø¼Á¢¼ö¸¦ ÇÑ´Ù.
Ã¢¿ø¡¤»çÃµÄ·ÆÛ½º´Â ÀüÃ¼ ¼±¹ßÀÎ¿ø 1916¸í Áß 86.5%ÀÎ 1658¸íÀ» ¼ö½Ã¸ðÁýÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°ú ÇÐ¾÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚÀüÇüÀ» ÅëÇØ °¡Àå ¸¹Àº ÇÐ»ýÀÎ 453¸í, ±Û·ÎÄÃÀÎÀçÀüÇüÀ» ÅëÇØ 328¸í ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀÇ ºÎ¡¤¿ï¡¤°æ Áö¿ª ÇÐ»ýµéÀÌ ¼±¹ß´ë»óÀÎ Áö¿ªÀÎÀçÀüÇüÀº 349¸í, °è¿ÀûÇÕÀÎÀçÀüÇü 173¸í, ±× ¿Ü 11°³ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÀüÇü¿¡¼ 355¸íÀ» ¼±¹ßÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü ¼±¹ß¹æ¹ýÀº ±³°ú¼ºÀû 100%´Ù. 1ÇÐ³âÀº ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çÈ¸, °úÇÐ Àü °ú¸ñÀÌ ¹Ý¿µµÇ°í, 2~3ÇÐ³âÀº ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çÈ¸(ÀÎ¹®»çÈ¸°è¿) ¶Ç´Â °úÇÐ(ÀÚ¿¬°è¿) Àü °ú¸ñÀÌ ¹Ý¿µµÈ´Ù. »ç¸²¾Æ³Ê½ºÇÐºÎ(ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ)´Â 1~3ÇÐ³â ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çÈ¸, °úÇÐ Àü °ú¸ñÀÌ ¹Ý¿µµÈ´Ù.
¸éÁ¢ÀÌ ÀÖ´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀÇ °è¿ÀûÇÕÀÎÀçÀüÇüÀº 1´Ü°è ¼·ùÆò°¡¿Í 2´Ü°è ¸éÁ¢Æò°¡·Î ±¸¼ºµÇ°í, ¼·ùÆò°¡´Â Áö¿øÀÚÀÇ ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Á¤¼ºÀû Á¾ÇÕÆò°¡¸¦ ÇÑ´Ù. ¸éÁ¢ÀÌ ¾ø´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ Áö¿ªÀÎÀçÀüÇüÀº ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ ±³°ú ¼ºÀû 50%ÀÎ Á¤·®Æò°¡¿Í ºñ±³°ú 50%ÀÎ Á¤¼ºÆò°¡·Î ¼·ùÆò°¡¸¸ ÇÑ´Ù.
ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ(¹«Àü°ø)´Â 2ÇÐ³â ÁøÇÐ ½Ã ¸ðµç ÇÐ°ú 100% ÀÚÀ² ¼±ÅÃ º¸ÀåµÇ´Â »ç¸²¾Æ³Ê½ºÇÐºÎ¿Í ÇØ´ç ´Ü°ú´ëÇÐ ¼Ò¼Ó ÇÐ°ú¸¸ ¼±ÅÃ °¡´ÉÇÑ ÀÎ¹®°è¿ ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ, »çÈ¸°è¿ ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ, °æ¿µ°è¿ ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ, °øÇÐ°è¿ ÀÚÀ²Àü°øÀÌ ÀÖ´Ù.
