[오늘의 설교] 광야에서
민수기 1장 1~4절
봄이 되면 길가에 가장 먼저 개나리가 노란 꽃망울을 터뜨립니다. 조금 지나면 벚꽃이 흩날리고 여름에는 해바라기가 해를 따라 고개를 돌립니다. 가을이 오면 국화가 향기를 내고 겨울에는 동백이 차가운 바람을 뚫고 붉은 꽃잎을 피웁니다. 이 꽃들을 보며 “어떤 꽃이 가장 훌륭하냐”고 묻는다면 그 질문 자체가 잘못된 것입니다. 꽃은 서로를 비교하지 않습니다. 하나님께서 정하신 계절이 되면 각기 다른 자리에서 가장 아름다운 빛을 발합니다.
우리의 인생도 이와 같습니다. 누군가는 일찍 열매를 맺고 누군가는 더디게 피어나는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 ‘언제 시작했느냐’가 아니라 ‘하나님의 때에 피어났느냐’입니다.
민수기는 히브리어로 브미드바르(광야에서)라는 이름을 가집니다. 그런데 70인역에서는 ‘아리스모이(숫자들)’라 불렀고 라틴어 성경과 영어 성경에서는 ‘Numbers’ 즉 숫자라는 제목이 붙었습니다. 민수기 1장 1~2절을 보면 출애굽한 지 13개월, 시내산에서 머문 지 11개월이 되는 시점에 하나님께서 인구조사를 명령하십니다. 그 결과는 민수기 1장 46절에 나옵니다. “계수된 자의 총계는 육십만 삼천오백오십 명이었더라.”
당시 싸움에 나설 수 있는 장정만 60만명이었으니 전체 인구는 200만이 넘었을 것입니다. 인간적으로는 불가능한 숫자입니다. 광야라는 황량한 땅에서 200만이 산다는 것, 이것 자체가 하나님의 기적이었습니다.
그렇다면 하나님께서 왜 굳이 숫자를 세라고 하셨을까요. 하나님이 원하신 것은 단순한 집계가 아니라 이스라엘이 스스로 그 숫자를 세면서 깨닫게 되는 것이었습니다. ‘우리가 노예였는데 이제는 군대가 되었구나. 우리가 무명한 자였는데 이제는 하나님의 백성이 되었구나.’ 숫자는 보통명사가 아니라 하나님 안에서 고유명사로 불린 것입니다.
민수기 10장 11절은 이렇게 말합니다. “둘째 해 둘째 달 스무날에 구름이 증거의 성막에서 떠오르매.” 하나님의 인도하심으로 이제 시내산을 떠나 광야의 길을 가야 합니다. 문제는 백성이 이 광야를 두려워했다는 것입니다. 낮에는 뜨겁고 밤에는 차갑고 먹을 것도 경작할 수도 없고 불뱀과 전갈이 가득했습니다. 이스라엘은 끊임없이 원망했습니다. 출애굽기 16장 3절에서는 “차라리 애굽에서 떡을 배불리 먹을 때에 죽었더라면 좋았을 것을…”이라고 불평합니다.
하나님은 왜 굳이 이 길을 걷게 하셨을까요. 신명기 8장 2~3절은 이렇게 답합니다. “이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 네 마음이 어떠한지 알려 하심이라 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 알게 하려 하심이라.”
우리의 인생도 광야와 같습니다. 가정의 문제, 경제적 어려움, 억울한 일들…. 바로 그 자리에서 하나님의 은혜를 경험합니다. 없는 데도 살게 하시고 막힌 데서 길을 내시는 하나님이십니다. 숫자를 세라고 하신 하나님은 지금도 우리를 이름 불러 세우십니다. 보통명사 같았던 인생이 하나님 안에서 고유명사로 불리우는 은혜를 주십니다.
광야는 하나님만 바라보는 자리입니다. 각자 다른 꽃이 제철에 피듯 우리의 인생도 하나님의 때에 가장 아름답게 피어납니다. 지금이 광야 같이 느껴지시나요. 낙심하지 마십시오. 하나님이 함께하시면 없는 데도 살고 막힌 데서도 길이 열립니다.
오시헌 일산방주교회 목사
◇경기도 고양 일산방주교회는 ‘예수님을 알고 예수님을 닮고 예수님을 위해 살자’는 표어로 십자가의 길을 걸어가는 교회입니다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
