2ÇÐ³âºÎÅÍ °£È£ÇÐ°ú ¿Ü Àü°ø º¯°æ °¡´É

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:04
ÇÑ¼¼´ëÇÐ±³´Â 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼­ ÀüÃ¼ ¸ðÁýÀÎ¿øÀÇ 69.3%ÀÎ 423¸í(Á¤¿ø ³» 386¸í, Á¤¿ø ¿Ü 37¸í)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÌ Áß 123¸íÀº ÇÐ»ýÀÇ Àü°ø ¼±ÅÃ±ÇÀ» À§ÇØ ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ(¹«Àü°ø), ITÇÐºÎ(ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐÀü°ø, À¶ÇÕº¸¾ÈÀü°ø), µðÀÚÀÎÇÐºÎ(½Ã°¢Á¤º¸µðÀÚÀÎÀü°ø, ½Ç³»°ÇÃàµðÀÚÀÎÀü°ø, ¼¶À¯ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎÀü°ø)´Â ±¤¿ª ¸ðÁýÇÑ´Ù.

Æ¯È÷, ¿À´ÃÀº ÇÑ±¹À» ³»ÀÏÀº ¼¼°è¸¦ º¯È­½ÃÅ³ ¡®±Û·Î¹ú CHAMPÇü ÀÎÀç»ó¡¯ ¿ª·®À» °­È­ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï 2026ÇÐ³âµµºÎÅÍ ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ, ½ÅÇÐ°ú, ÀÎ¹®»çÈ¸ÇÐºÎ(¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼ÇÀü°ø, °æ¿µÇÐÀü°ø, °ü±¤°æ¿µÇÐÀü°ø, °æÂûÇàÁ¤ÇÐÀü°ø, »çÈ¸º¹ÁöÇÐÀü°ø, ¿µ¾îÀü°ø, Áß±¹¾îÀü°ø), ITÇÐºÎ(ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐÀü°ø, À¶ÇÕº¸¾ÈÀü°ø), °£È£ÇÐ°ú, ¿¹¼úÇÐºÎ(À½¾ÇÀü°ø, °ø¿¬¿¹¼úÀü°ø), µðÀÚÀÎÇÐºÎ(½Ã°¢Á¤º¸µðÀÚÀÎÀü°ø, ½Ç³»°ÇÃàµðÀÚÀÎÀü°ø, ¼¶À¯ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎÀü°ø) µî 7°³ ÇÐºÎ(°ú)¿Í 16°³ Àü°øÀ» ´ë»óÀ¸·Î ½ÅÀÔ»ýÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.

Á¤¿ø ³» ¸ðÁý(ÃÑ 386¸í)Àº ÇÐ»ýºÎ ±³°ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº 205¸íÀ» ÇÐ»ýºÎ ±³°ú 100%·Î ¼±¹ßÇÏ¸ç, ¿¹¼úÇÐºÎ(À½¾ÇÀü°ø, °ø¿¬¿¹¼úÀü°ø)¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç ¸ðÁý´ÜÀ§¸¦ ¸ðÁýÇÑ´Ù.

ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ(¹«Àü°ø)¿¡ ÀÔÇÐÇÑ ÇÐ»ýµé°ú ±âÁ¸ Å¸ ÇÐºÎ(°ú)¸¦ ¼±ÅÃÇØ ÀÔÇÐÇÑ ÇÐ»ýµéÀÌ 2ÇÐ³âºÎÅÍ °£È£ÇÐ°ú¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í ÀÚÀ¯·Ó°Ô Àü°øÀ» ¼±ÅÃÇÏ°Å³ª º¯°æÇÒ ¼ö ÀÖ°í Àü°úµµ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÇÐ»ýºÎ±³°ú 100%·Î ¼±¹ßÇÏ´Â ÇÐ»ýºÎ±³°ú ¿ì¼öÀÚÀüÇü°ú ´Þ¸® ÇÐ»ýºÎ¸éÁ¢ ¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº 1´Ü°è¿¡¼­ ÇÐ»ýºÎ±³°ú 100%·Î 7¹è¼ö ¼±¹ßÇÑ ÈÄ, 2´Ü°è¿¡¼­ ÇÐ»ýºÎ±³°ú 60%¿Í ¸éÁ¢°í»ç 40%¸¦ ¹Ý¿µÇØ ÃÖÁ¾ ¼±¹ßÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2´Ü°è¿¡¼­ ÁøÇàµÇ´Â ¸éÁ¢°í»ç´Â ÀÎ¼ºÁß½ÉÆò°¡ Ç×¸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¸ç, »çÀü¿¡ ÀÔÇÐ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ¸éÁ¢°í»ç ¿¹½Ã ¹®Ç×ÀÌ °Ô½ÃµÈ´Ù.

