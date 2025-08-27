Áö´ÉÇü¹ÝµµÃ¼°øÇÐ°ú ½Å¼³¡¦ 4³â Àü¾× ÀåÇÐ±Ý
Áß¾Ó´ëÇÐ±³
Áß¾Ó´ë´Â 2026ÇÐ³âµµ ÀüÃ¼ ¸ðÁýÀÎ¿ø 4919¸í °¡¿îµ¥ 2827¸í(57.5%)À» ¼ö½Ã¸ðÁýÀ¸·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀüÇü À¯Çüº°·Î´Â ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü 503¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü 1440¸í, ³í¼úÀüÇü 484¸í, ½Ç±âÀüÇü 400¸í ±Ô¸ð´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀ¸·Î´Â CAUÀ¶ÇÕÇüÀÎÀç, CAUÅ½±¸ÇüÀÎÀç, CAU¾î¿ï¸², ±âÈ¸±ÕÇüÀÌ ÀÖ´Ù. À¶ÇÕÇüÀÎÀç ÀÇÇÐºÎ¿Í Å½±¸ÇüÀÎÀç´Â ¼·ù 100%·Î ÀÏÁ¤ ¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÑ ÈÄ ¸éÁ¢À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù. ¼·ùÆò°¡ ¼ºÀû 70%¿Í ¸éÁ¢ Á¡¼ö 30%¸¦ ¹Ý¿µÇØ ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÑ´Ù.
±âÁ¸¿¡ ¸éÁ¢ÀÌ ¾ø¾ú´ø CAUÀ¶ÇÕÇüÀÎÀç ÀÇÇÐºÎ¿¡´Â 2026ÇÐ³âµµºÎÅÍ ¸éÁ¢ÀÌ µµÀÔµÆ´Ù. CAUÅ½±¸ÇüÀÎÀçÀÇ ¸éÁ¢ ´ë»óÀÚ ¼±¹ß ¹è¼ö´Â ±âÁ¸ 2.5~3.5¹è¼ö¿¡¼ 3.5~5¹è¼ö·Î È®´ëµÈ´Ù.
Ã·´ÜÇÐ°ú °È Â÷¿ø¿¡¼ ÀÔÇÐ»ý Àü¿ø¿¡°Ô 4³â Àü¾× ÀåÇÐ±Ý ÇýÅÃÀ» ÁÖ´Â 20¸í ±Ô¸ðÀÇ Áö´ÉÇü¹ÝµµÃ¼°øÇÐ°ú°¡ ½Å¼³µÈ µ¥ ´õÇØ AIÇÐ°ú¿Í »ê¾÷º¸¾ÈÇÐ°úÀÇ ÀÔÇÐÁ¤¿øµµ °¢°¢ 16¸í°ú 10¸í Áõ¿øµÆ´Ù.
½Ç±âÇüÀÇ °æ¿ì °ø¿¬¿µ»óÃ¢ÀÛÇÐºÎ ¿µÈÀü°ø¿¡ ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù. ¿¬±Ø(¿¬±â), ¿¬±Ø(¹ÂÁöÄÃ¿¬±â)ÀÇ 1´Ü°è ½Ç±â°í»ç´Â ºñ´ë¸é¿¡¼ ´ë¸éÀ¸·Î ÀüÈ¯µÆ´Ù. ½Ç±âÇüÀÌ´ø ½ºÆ÷Ã÷°úÇÐºÎ °ñÇÁÀü°øÀº Æ¯±âÇüÀ¸·Î ¸ðÁý ¹æ¹ýÀ» ¹Ù²å´Ù.
³í¼úÀüÇüÀº ¿¹³â°ú °°ÀÌ ³í¼ú°í»ç 70%, ÇÐ»ýºÎ 30%(±³°ú 20%, ºñ±³°ú(Ãâ°á) 10%)·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù´Â Á¡, Áö¿øÇÑ °è¿¿¡ µû¶ó ³í¼ú°í»ç ÃâÁ¦ À¯ÇüÀÌ ´Ù¸£´Ù´Â Á¡µµ µ¿ÀÏÇÏ´Ù.
ÀÎ¹®»çÈ¸°è¿Àº ¾ð¾î³í¼ú 3¹®Ç×, °æ¿µ°æÁ¦°è¿Àº ¾ð¾î³í¼ú 2¹®Ç×°ú ¼ö¸®³í¼ú 1¹®Ç×, ÀÚ¿¬°è¿Àº ¼ö¸®³í¼ú 4¹®Ç×À» ÃâÁ¦ÇÑ´Ù.
