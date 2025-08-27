Ã·´ÜºÐ¾ß ÀÎÀç ¾ç¼º À§ÇÑ ¡®ÀÎ°øÁö´ÉÇÐ°ú¡¯ ½Å¼³
´Ü±¹´ëÇÐ±³
´Ü±¹´ë´Â 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ ÀüÃ¼ ¸ðÁýÀÎ¿ø(5021¸í)ÀÇ 65%ÀÎ 3262¸í(Á×Àü 1683¸í, Ãµ¾È 1579¸í)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
2026ÇÐ³âµµºÎÅÍ Ã·´ÜºÐ¾ß ÀÎÀç ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ ¡®ÀÎ°øÁö´ÉÇÐ°ú¡¯¸¦ ½Å¼³ÇÏ°í ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ 23¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ±âÈ¸±ÕÇü¼±¹ßÀüÇü 2¸í, »çÈ¸Àû¹è·Á´ë»óÀÚÀüÇü 2¸í, Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ßÀüÇü 5¸í, ³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü 14¸í µîÀÌ´Ù. Ãµ¾ÈÄ·ÆÛ½º´Â 2026ÇÐ³âµµºÎÅÍ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ Áö¿ª¸Þµð¹ÙÀÌ¿ÀÀÎÀçÀüÇüÀ» ½Å¼³ÇØ ÀÇ¿¹°ú, Ä¡ÀÇ¿¹°ú, ¾àÇÐ°ú¸¦ ±³°ú 100%·Î ÃÑ 54¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº 9°³ ÀüÇü(DKUÀÎÀç ¼·ù ¸éÁ¢Çü, SWÀÎÀç, Ã¢¾÷ÀÎÀç, ±âÈ¸±ÕÇü¼±¹ß, »çÈ¸Àû¹è·Á´ë»óÀÚ, ±³À°±âÈ¸¹è·ÁÀÚ, ³ó¾îÃÌÇÐ»ý, Æ¯¼ö±³À°´ë»óÀÚ)¿¡¼ ÃÑ 1502¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. DKUÀÎÀç ¸éÁ¢Çü 1´Ü°è¿¡¼´Â ÇÐ»ýºÎ 100%, 2´Ü°è¿¡¼´Â 1´Ü°è ¼ºÀû 70%¿Í ¸éÁ¢ 30%¸¦ ÇÕ»êÇØ ¹Ý¿µÇÑ´Ù.
DKUÀÎÀç ¼·ùÇüÀº ÇÐ»ýºÎ 100%¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¸ç ÀÚ±âÁÖµµÇÐ½À ´É·Â µî ÇÐ¾÷¿ª·® ¹Ý¿µºñÀ²ÀÌ ¸éÁ¢Çüº¸´Ù ³ô´Ù. ÀüÇü¸¶´Ù Æò°¡Ç×¸ñ ¹Ý¿µºñÀ²ÀÌ ´Ù¸£±â ¶§¹®¿¡ ¼öÇè»ýµéÀº ÀÚ½ÅÀÌ À¯¸®ÇÑ ÀüÇüÀ» ½ÅÁßÇÏ°Ô ¼±ÅÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇüÀº Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß(Á×Àü) 252¸í, ÇÐ»ýºÎ±³°ú¿ì¼öÀÚ(Ãµ¾È) 519¸í µî ÃÑ 771¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ ±³°ú¸¦ 100%(Ã¼À°±³À°°ú Á¦¿Ü) ¹Ý¿µÇÏ¸ç ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù. ¹Ý¿µ±³°ú ³» ÇÐ»ýÀÌ¼ö Àü °ú¸ñÀ» ¹Ý¿µÇÏ¸ç ÇÐ³âº°, ±³°úº° °¡ÁßÄ¡´Â ¾ø´Ù.
³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ÃÑ 299¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ ±³°ú 20%, ³í¼ú¼ºÀû 80%¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ ±³°ú µî±Þ °£ Á¡¼ö Â÷°¡ Àû¾î ³í¼ú¼ºÀûÀÌ ÇÕ°ÝÀ» ÁÂ¿ìÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç