1105¸í ¼±¹ß¡¦ µ¿´öÃ¢ÀÇ¸®´õÀüÇü 59¸í Áõ°¡

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:03
µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇÐ±³


µ¿´ö¿©´ë´Â 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁýÀ¸·Î Á¤¿ø³» 1105¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ À§ÁÖ ÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü(ÇÐ»ýºÎ±³°ú¿ì¼öÀÚÀüÇü)°ú ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü(µ¿´öÃ¢ÀÇ¸®´õÀüÇü, ±âÈ¸±ÕÇüÀüÇü, Æò»ýÇÐ½ÀÀÚÀüÇü, Æ¯¼ºÈ­°í µî °íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü)À¸·Î ³ª´¶´Ù.

ÇÐ»ýºÎ±³°ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ ±³°ú¼ºÀû 100%¸¦ ¹Ý¿µÇÏ´Â ÀüÇüÀ¸·Î ÃÑ 244¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀº 2°³ ¿µ¿ª ÇÕÀÌ 7µî±Þ ÀÌ³»¿©¾ß ÇÏ¸ç Å½±¸¿µ¿ªÀº »çÈ¸¡¤°úÇÐ ¹«°ü »óÀ§ 1°ú¸ñ¸¸À» ¹Ý¿µÇÑ´Ù.

´Ü ¾àÇÐ°úÀÇ °æ¿ì ±¹¾î ¼öÇÐ(¹ÌÀûºÐ ¶Ç´Â ±âÇÏ ¼±ÅÃ ÇÊ¼ö) Å½±¸(»óÀ§ 1°ú¸ñ) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕÀÌ 6µî±Þ ÀÌ³»¸¦ ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÏ¸ç Å½±¸´Â °úÇÐ¸¸ ¼±ÅÃ °¡´ÉÇÏ´Ù.

µ¿´öÃ¢ÀÇ¸®´õÀüÇüÀº 1´Ü°è ¼­·ùÆò°¡ 100%·Î 3¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÏ¸ç, 2´Ü°è´Â 1´Ü°è ¼ºÀû 40%¿Í ¸éÁ¢ 60%·Î ÇÐ»ýÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼±¹ßÀÎ¿øÀº 242¸íÀ¸·Î 2025ÇÐ³âµµº¸´Ù 59¸í ´Ã¾ú´Ù.

±âÈ¸±ÕÇüÆ¯º°ÀüÇüÀº ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ Àú¼ÒµæÃþ ³ó¾îÃÌÇÐ»ýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÃÑ 12¸í, Æò»ýÇÐ½ÀÀÚÆ¯º°ÀüÇüÀº ¸¸ 30¼¼ ÀÌ»óÀÎ ÀÚ ¶Ç´Â Æ¯¼ºÈ­°í µîÀ» Á¹¾÷ ÈÄ »ê¾÷Ã¼¿¡¼­ 3³â ÀÌ»ó ±Ù¹«(Á¹¾÷ Á÷Àü ÇÐ±â ±Ù¹«±â°£ Æ÷ÇÔ)ÇÑ ÇÐ»ý ´ë»ó ÃÑ 6¸í, Æ¯¼ºÈ­°í µî °íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚÀüÇüÀº Æ¯¼ºÈ­°í µîÀ» Á¹¾÷ ÈÄ »ê¾÷Ã¼¿¡¼­ 3³â ÀÌ»ó ±Ù¹«ÇÑ ÇÐ»ý ´ë»ó ÃÑ 85¸íÀ» °¢°¢ ¼­·ùÆò°¡ 100%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù.

³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ³í¼ú ¼ºÀûÀ» 100% ¹Ý¿µÇØ 229¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀº 2°³ ¿µ¿ª ÇÕÀÌ 7µî±Þ ÀÌ³»¿©¾ß ÇÏ¸ç Å½±¸¿µ¿ªÀº »çÈ¸¡¤°úÇÐ Áß ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ ±â·ÏÇÑ 1°ú¸ñ¸¸ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ½Ç±â¿ì¼öÀÚÀüÇü°ú Æ¯±âÀÚ Æ¯º°ÀüÇüÀº ½Ç±â°í»ç ¼ºÀû 80%, ÇÐ»ýºÎ±³°ú¼ºÀû 20%¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù.

