국내 최초 AI 대학 설립… 수시 86명 선발

숭실대는 2026학년도 전체 모집인원(3076명)의 약 56%인 1719명(정원외 포함)을 수시모집을 통해 선발한다.
가장 비중이 큰 학생부위주전형은 학생부교과전형(학생부우수자전형)과 학생부종합전형(SSU미래인재전형, 기회균형전형, 특수교육대상자전형, SW우수자전형)으로 나뉜다. 학생부우수자전형의 전 계열 수능최저학력기준은 기존의 2개 영역 합 5등급 이내에서 2개 영역 합 6등급 이내로 완화됐다. 국내 최초로 설립된 인공지능 특화 AI 대학 AI소프트웨어학부에서 수시모집을 통해 86명을 선발한다는 점도 특징이다.
학생부교과전형(학생부우수자전형)은 총 476명을 선발한다. 학교장 추천을 받은 자에 한해 지원이 가능하며 고교별 추천 인원에는 제한이 없다. 학생부 교과 100%를 반영하며 공통과목 및 일반선택 과목은 80%, 진로선택 과목은 20% 비율로 평가한다.
학생부종합전형 가운데 SSU미래인재전형은 총 650명을 선발할 예정이다. 1단계에서는 서류종합평가 100%로 모집인원의 3배수를, 2단계에서는 1단계 성적 50%와 면접 50%를 합산해 최종 합격자를 선발한다. 수능 최저학력기준은 적용되지 않는다. 서류평가에서는 진로탐색 노력 등이 50%, 성실성과 인성, 학업역량 등이 50%를 차지한다.
기회균형전형과 특수교육대상자전형은 각각 130명과 38명을 선발한다. SSU미래인재전형과 동일한 전형요소 및 반영비율을 통해 신입생을 모집한다.
SW우수자전형도 총 19명을 선발할 예정이다. 논술우수자전형은 총 248명을 선발한다. 논술 80%와 학생부 교과 20%를 적용한다.
