¼­·ùÇü ¸ðÁýÀÎ¿ø ´Ã¸®°í ÀüÇü ¼±ÅÃ ±âÈ¸ º¸Àå

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:24
±¤¿î´ëÇÐ±³


±¤¿î´ëÇÐ±³´Â 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼­ 1172¸í(Àç¿Ü±¹¹ÎÀüÇü Á¦¿Ü)À» ¼±¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÇÐÁ¾(Á¤¿ø³»)¿¡¼­´Â ±¤¿îÂüºûÀÎÀçÀüÇü¥°(¸éÁ¢Çü) 262¸í, ±¤¿îÂüºûÀÎÀçÀüÇü¥±(¼­·ùÇü) 225¸í, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¿ì¼öÀÎÀçÀüÇü 82¸í, Æ¯¼ºÈ­°í µîÀ» Á¹¾÷ÇÑ ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü 2¸íÀ» »Ì´Â´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°ú Áö¿ª±ÕÇüÀüÇüÀº 203¸í, ³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü 193¸í, Ã¼À°Æ¯±âÀÚÀüÇü 16¸í(Ãà±¸ 9¸í, ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ° 7¸í)À¸·Î ÃÑ 983¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.

ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(Á¤¿ø¿Ü)¿¡¼± ³ó¾îÃÌÇÐ»ý 38¸í, Æ¯¼ºÈ­°íÁ¹¾÷ÀÚ 25¸í Æ¯¼ºÈ­°í µîÀ» Á¹¾÷ÇÑ ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü 120¸í, ¼­ÇØ5µµ Ãâ½ÅÀÚ ÀüÇü 6¸íÀ¸·Î ÃÑ 189¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.

±¤¿î´ë ¼ö½Ã ÀüÇüÀÇ °¡Àå Å« Æ¯Â¡Àº ÀüÇü °£ Â÷º°È­µÈ Æò°¡ ¹æ¹ý¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¸ðµç ÀüÇü¿¡¼­ ¼ö´ÉÃÖÀú±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. ÀÔÇÐÀüÇüµéÀÌ °¡Áø ÃëÁö¸¦ °í·ÁÇØ ÀüÇüÀ» ¼³°èÇØ ¼öÇè»ýÀÇ ÀüÇü ¼±ÅÃ ±âÈ¸¸¦ º¸ÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù.

2026ÇÐ³âµµºÎÅÍ ±¤¿îÂüºûÀÎÀç¥°(¸éÁ¢Çü)°ú ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿ì¼öÀÎÀçÀüÇüÀÇ ÀüÇü ¹æ¹ýÀ» º¯°æÇØ 1´Ü°è ¼­·ùÁ¾ÇÕÆò°¡¸¦ ÅëÇÑ ¸éÁ¢ ´ë»óÀÚ ¼±¹ß ºñÀ²À» ±âÁ¸ 3¹è¼ö¿¡¼­ 3.5¹è¼ö·Î È®´ëÇß´Ù. 2´Ü°è Æò°¡¿¡¼­´Â ¼­·ù 60%, ¸éÁ¢ 40%·Î, ¸éÁ¢ ºñÁßÀ» 30%¿¡¼­ 40%·Î È®´ëÇÑ Á¡ÀÌ ´«¿¡ ¶è´Ù.

±¤¿îÂüºûÀÎÀç¥±(¼­·ùÇü)´Â ¸ðÁýÀÎ¿øÀ» È®´ëÇÏ´Â µî ¼öÇè»ýµéÀÌ ¼±È£µµ¿Í È¯°æ¿¡ ¸ÂÃç Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ³í¼ú ÀüÇü¿¡¼­´Â ³í¼úÀüÇüÀÇ ³í¼ú ¹Ý¿µ ºñÁßÀÌ Àü³âµµ 70%¿¡¼­ 80%·Î »óÇâ Á¶Á¤µÆ´Ù. ±¤¿î´ë´Â 2026ÇÐ³âµµºÎÅÍ ¸ðµç ÀüÇü¿¡ ÇÐ±³Æø·Â Á¶Ä¡»çÇ×À» ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ¿ø¼­´Â ´ÙÀ½ ´Þ 9ÀÏ ¿ÀÀü 10½ÃºÎÅÍ 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã±îÁö Á¢¼öÇÑ´Ù.

