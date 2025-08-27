Áö¿ø ÀÚ°Ý È®´ëÇÏ°í ÃßÃµÀÎ¿ø Á¦ÇÑ ¾ø¾Ö
°æÈñ´ëÇÐ±³
°æÈñ´ëÇÐ±³´Â 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁýÀ¸·Î 2965¸íÀ» ¼±¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü(ÇÐ»ýºÎ±³°ú) 615¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü(ÇÐÁ¾) 1546¸í, ³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü 474¸í, ½Ç±â¿ì¼öÀÚÀüÇü 330¸í µîÀÌ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°ú(Áö¿ª±ÕÇüÀüÇü)´Â ¡®3°³ ÇÐ±â ÀÌ»óÀÇ ±³°ú ¼ºÀûÀÌ ÀÖ´Â ÇÐ»ýÀ¸·Î ÇÐ±³Àå ÃßÃµÀ» ¹ÞÀº ÇÐ»ý¡¯ÀÌ Áö¿øÇÏ´Â ÀüÇüÀÌ´Ù.
Áö³ÇØ±îÁö ±¹³» °í±³ Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¼±¹ßÇßÀ¸³ª 2024ÇÐ³âµµ 2¿ù Á¹¾÷ÀÚºÎÅÍ 2026ÇÐ³âµµ 2¿ù Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ±îÁö Áö¿ø ÀÚ°ÝÀ» È®´ëÇß°í, ÃßÃµÀÎ¿ø Á¦ÇÑµµ ¾ø¾Ý´Ù. ±³°úÁ¾ÇÕÆò°¡ 30%¿Í ÇÐ»ýºÎ ¼ºÀû 70%¸¦ ÇÕ»êÇÏ¸ç ¼ö´ÉÃÖÀú±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°ú Àü°øÀÚÀ²¼±ÅÃÁ¦(¹«Àü°ø) ¸ðÁýÀ¸·Î ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ 49¸í, ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ 158¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º´Â ±³°úÀüÇü ´ëºÎºÐÀ» ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¹«Àü°ø ¸ðÁýÀº ±³°úÁ¾ÇÕÆò°¡¿¡¼ ÇÐ¾÷ ¿ª·®¸¸ Æò°¡ÇÑ´Ù.
ÇÐÁ¾Àº ³×¿À¸£³×»ó½ºÀüÇü 1068¸í, ±âÈ¸±ÕÇüÀüÇü¥° 388¸í, ±âÈ¸±ÕÇüÀüÇü¥± 90¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ³×¿À¸£³×»ó½ºÀüÇüÀº ¿ÃÇØºÎÅÍ ÀÇ¾àÇÐ°è¿¿¡ ÇÑÇØ ¼ö´ÉÃÖÀú±âÁØ(3°³ ¿µ¿ª µî±ÞÇÕ 4ÀÌ³», ÇÑ±¹»ç 5ÀÌ³»)ÀÌ Àû¿ëµÈ´Ù. ±âÈ¸±ÕÇüÀüÇüÀº ´Ù´Ü°è Æò°¡°¡ ¾Æ´Ñ ÀÏ°ýÇÕ»ê ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàÇÑ´Ù.
³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ¼ö´ÉÃÖÀú±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù. ¡®ÀÎ¹®¡¤ÀÚ¿¬, ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ¡¯´Â 2°³ ¿µ¿ª µî±ÞÀÇ ÇÕÀÌ 5ÀÌ³»ÀÌ°í, ¡®ÀÇ¡¤¾àÇÐ°è¿¡¯Àº 3°³ ¿µ¿ª µî±ÞÀÇ ÇÕÀÌ 4ÀÌ³»ÀÌ´Ù.
½Ç±â¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ½Ç±â/½ÇÀû ¼ºÀû°ú ÇÐ»ýºÎ ¼ºÀûÀ» ÇÕ»êÇÑ´Ù. ÇÑ±¹È¡¤È¸È¡¤Á¶¼Ò´Â 1´Ü°è¿¡¼ ÇÐ»ýºÎ ¼ºÀû 100%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. 2´Ü°è¿¡¼ 1´Ü°è ¼ºÀû(10%)°ú ½Ç±â°í»ç ¼ºÀû(90%)À» ÇÕ»êÇÑ´Ù.
