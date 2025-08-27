´Ù¹®ÈÀüÇü ½Å¼³¡¦ ±Û·Î¹ú ÀÎÀç ¾ç¼º ³ª¼
°í·Á´ëÇÐ±³
°í·Á´ëÇÐ±³´Â 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ 2703¸íÀÇ ½ÅÀÔ»ýÀ» ¼±¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü(ÇÐ»ýºÎ±³°ú) 651¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü(ÇÐÁ¾) 1647¸í, ³í¼ú 350¸í, ½Ç±â¿Í ½ÇÀû À§ÁÖ 55¸íÀÌ´Ù.
¿ÃÇØ °¡Àå Å« º¯È´Â ´Ù¹®ÈÀüÇü ½Å¼³ÀÌ´Ù. ´Ù¹®ÈÀÚ³à Áö¿ø ±âÈ¸ È®´ë¿Í ±Û·Î¹ú ÀÎÀç ¼±¹ßÀ» À§ÇØ µµÀÔÇß´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀú±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç 1´Ü°è¿¡¼ ¼·ù 100%, 2´Ü°è¿¡¼ 1´Ü°è ¼ºÀû 60%¿Í ¸éÁ¢ 40%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÀ§ÁÖÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÇÐ±³ÃßÃµÀüÇü)¿Í ÇÐÁ¾(ÇÐ¾÷¿ì¼öÀüÇü °è¿ÀûÇÕÀüÇü °í¸¥±âÈ¸ÀüÇü ´Ù¹®ÈÀüÇü ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü »çÀÌ¹ö±¹¹æÀüÇü)À¸·Î ³ª´¶´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°ú´Â ÇÐ»ýºÎ 90%¿Í ¼·ù 10%¸¦ ÇÕ»êÇÏ¸ç ¼ö´ÉÃÖÀú±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ ¼ºÀû 80%¿Í ¼·ù 20%¸¦ ¹Ý¿µÇß´ø ÀÛ³âº¸´Ù ÇÐ»ýºÎ ¹Ý¿µ ºñÀ²À» È®´ëÇß´Ù.
ÇÐÁ¾Àº ¼öÇè»ýÀÇ ÇÐ»ýºÎ¸¦ Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Á¤¼ºÆò°¡ÇÑ´Ù. Áö¿øÀÚÀÇ °Á¡°ú Æ¯¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ¹Ç·Î ÇÐ¾÷°ú ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» º´ÇàÇÑ Áö¿øÀÚµéÀÌ ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÐ¾÷¿ì¼öÀüÇüÀº 100% ¼·ùÆò°¡¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÏ¸ç, ¼ö´ÉÃÖÀú±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù.
°è¿ÀûÇÕÀüÇüÀº 1´Ü°è¿¡¼ ¼·ù 100%·Î 5¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÑ µÚ 2´Ü°è¿¡¼ Á¦½Ã¹® ±â¹Ý ¸éÁ¢À» ÁøÇàÇÑ´Ù. 1´Ü°è ¼ºÀû 60%¿Í ¸éÁ¢ ¼ºÀû 40%¸¦ ÇÕ»êÇÑ´Ù. ÀÇ°ú´ëÇÐ¿¡¼± ´ÙÁß ¹Ì´Ï ¸éÁ¢(MMI ¸éÁ¢)À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
°í¸¥±âÈ¸ÀüÇü°ú ÀçÁ÷ÀÚÀüÇüÀº ¼ö´ÉÃÖÀú±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. 1´Ü°è¿¡¼ ¼·ù 100%·Î 3¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÏ°í, 2´Ü°è¿¡¼ 1´Ü°è ¼ºÀû 60%¿Í ¸éÁ¢ ¼ºÀû 40%¸¦ ÇÕ»êÇÑ´Ù. ¼ö½Ã ¸éÁ¢Àº ¸ðµÎ ´ë¸éÀ¸·Î ÀÌ·ïÁø´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â ÀÔÇÐÃ³ °øÁö »çÇ×¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
