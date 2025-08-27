½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¹Ì¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü ¹Ì¼úÈ°µ¿º¸°í¼­¡¤¸éÁ¢ ÇÊ¼ö

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:05
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

È«ÀÍ´ëÇÐ±³


È«ÀÍ´ëÇÐ±³´Â 2007ÇÐ³âµµºÎÅÍ 19³âÂ° ÀÚÀ²Àü°øÀ» ¿î¿µÇØ¿Ô´Ù. ¿ÃÇØ ¼ö½Ã¿¡¼­ ¼­¿ïÄ·ÆÛ½ºÀÚÀ²Àü°ø(ÀÚ¿¬/¿¹´É) 161¸í, ¼­¿ïÄ·ÆÛ½ºÀÚÀ²Àü°ø(ÀÎ¹®/¿¹´É) 116¸í, ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½ºÀÚÀ²Àü°ø(ÀÚ¿¬/¿¹´É) 122¸í, ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½ºÀÚÀ²Àü°ø(ÀÎ¹®/¿¹´É) 122¸í µî ÃÑ 521¸í ¸ðÁýÀÇ ÀÚÀ²Àü°ø ±Ô¸ð¸¦ ÀÚ¶ûÇÑ´Ù. Ä·ÆÛ½ºÀÚÀ²Àü°øÀº ÀÔÇÐÇÒ ¶§ Àü°øÀ» Á¤ÇÏÁö ¾Ê°í Å½»ö °úÁ¤À» °ÅÄ£ ÈÄ Àü°øÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¦µµ´Ù.

¿ÃÇØ ¼ö½ÃÀÇ °æ¿ì ¼­¿ïÄ·ÆÛ½º¿Í ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º¿¡¼­ Á¤¿ø ³» 2456¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ÀüÇüº° ¸ðÁýÀÎ¿øÀº ÇÐ±³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ 701¸í(18.9%), ¹Ì¼ú¿ì¼öÀÚ 471¸í(12.7%), °í¸¥±âÈ¸¥° 25¸í(0.7%), °í¸¥±âÈ¸¥± 16¸í(0.4%) µîÀÌ´Ù. ±³°úÀüÇüÀ¸·Î´Â ¼­¿ïÄ·ÆÛ½º¿¡¼­ ¸ðÁýÇÏ´Â ÇÐ±³ÀåÃßÃµÀÚ 307¸í(8.3%), ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º¿¡¼­ ¸ðÁýÇÏ´Â ±³°ú¿ì¼öÀÚ 355¸í(9.6%)À¸·Î ÃÑ 662¸í(17.9%)À» ¸ðÁýÇÑ´Ù.

³í¼úÀüÇüÀ¸·Î´Â 504¸í(13.6%)À» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ¼­¿ïÄ·ÆÛ½ºÀÇ °æ¿ì ¼ö´É ÀÌÀü¿¡ ³í¼ú°í»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù. ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º´Â ÀÚ¿¬°è¿­¸¸ ¸ðÁýÇÑ´Ù. ½Ç±âÀüÇüÀ¸·Î´Â °ø¿¬¿¹¼ú¿ì¼öÀÚ 48¸í(1.3%), Ã¼À°Æ¯±âÀÚ 26¸í(0.7%) µî 74¸í(2%)¸¦ ¸ðÁýÇÑ´Ù. ¹Ì¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ¿Í ¹Ì¼úÈ°µ¿º¸°í¼­, ¸éÁ¢À¸·Î ÀÌ·ïÁø´Ù.

¼­¿ïÄ·ÆÛ½º¿¡¼­ ¸ðÁýÇÏ´Â ÇÐ±³ÀåÃßÃµÀÚ Áö¿øÀÚ°ÝÀº 2024³â 1¿ù ÀÌÈÄ(1¿ù Æ÷ÇÔ) ±¹³» °í±³Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ Áß 3ÇÐ±â ÀÌ»óÀÇ ±³À°°úÁ¤À» ÀÌ¼öÇÏ°í ¼Ò¼Ó °í±³Àå ÃßÃµÀ» ¹ÞÀº ÀÚ´Ù. ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º¿¡¼­ ¸ðÁýÇÏ´Â ±³°ú¿ì¼öÀÚÀÇ °æ¿ì 2024³â 1¿ù ÀÌÈÄ(1¿ù Æ÷ÇÔ) ±¹³» °í±³Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ Áß 3ÇÐ±â ÀÌ»óÀÇ ±³À°°úÁ¤À» ÀÌ¼öÇÑ ÀÚ¸é Áö¿ø °¡´ÉÇÏ´Ù.

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¡®½É¸®Ä¡·á»ç¡¯ ÃªGPTÀÇ ¸í¾Ï¡¦Ú¸ 10´ë ¾Æµé ÀÒÀº ºÎ¸ð, ¿ÀÇÂAI¿¡ ¼Ò¼Û
¡°Æ¯°¡ ÆÇ¸ÅÇØ³õ°í °áÇ×¡± Á¦ÁÖÇ×°ø, ±¡ ³ë¼± Ãë¼Ò¿¡ ¼ÒºñÀÚ ¡®ºÐ³ë¡¯
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶