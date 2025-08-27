½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ ÀüÇü ´Ù°¢È­¡¦ Á¦½Ã¹® ¸éÁ¢ Ã¹ µµÀÔ

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:04
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

ÇÑ¾ç´ëÇÐ±³


ÇÑ¾ç´ëÇÐ±³´Â 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼­ Á¤¿ø ³» 1708¸í, Á¤¿ø ¿Ü 189¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÃßÃµÇü) 341¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(ÃßÃµÇü) 199¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(¼­·ùÇü) 621¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(¸éÁ¢Çü) 120¸í, °í¸¥±âÈ¸ 118¸í, Æ¯¼ºÈ­°íÁ¹ ÀçÁ÷ÀÚ 157¸í, ³í¼úÀüÇü 233¸í, ½Ç±â ¹× ½ÇÀûÀüÇü 108¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.

ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÃßÃµÇü)´Â 2025³â 2¿ù ÀÌÈÄ(2025³â 2¿ù Á¹¾÷ÀÚ Æ÷ÇÔ) ±¹³» Á¤±Ô °íµîÇÐ±³ Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ·Î¼­ Åë»ê 5°³ ÇÐ±â ÀÌ»ó ±¹³» °íµîÇÐ±³ ¼ºÀû Ãëµæ ¹× Ãâ½Å °íµîÇÐ±³ÀåÀÇ ÃßÃµ(ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ°ú ÃßÃµ ÀÎ¿ø º°µµ »êÁ¤)À» ¹ÞÀº ÀÚ¸¦ Áö¿ø ÀÚ°ÝÀ¸·Î ÇÑ´Ù. 3ÇÐ³â 1ÇÐ±â±îÁöÀÇ ÇÐ»ýºÎ ±³°ú ¼ºÀû Á¤·®Æò°¡ 90%¿Í ÇÐ»ýºÎ ±³°ú Á¤¼ºÆò°¡ 10%¸¦ ÇÕ»êÇÏ¸ç, ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀº ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çÅ½ ¶Ç´Â °úÅ½(1°ú¸ñ) Áß 3°³ ¿µ¿ª µî±ÞÇÕ 7 ÀÌ³»ÀÌ´Ù.

ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ ´ÜÀÏ ¿ä¼Ò·Î¸¸ Æò°¡ÇÏ´ø ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁýºÎÅÍ ÀüÇü ¿ä¼Ò¸¦ ´Ù°¢È­ÇØ ¼¼ °¡Áö À¯ÇüÀÇ ÀüÇüÀ¸·Î °³ÆíµÆ´Ù.

¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏ´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(ÃßÃµÇü), ±âÁ¸ ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(ÀÏ¹Ý) Æò°¡¹æ½Ä°ú µ¿ÀÏÇÑ ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÆò°¡ 100%ÀÇ ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(¼­·ùÇü), ´Ü°èº° ÀüÇüÀ¸·Î 1´Ü°è 7¹è¼ö ¼±¹ß ÈÄ 2´Ü°è ¸éÁ¢ 30%¸¦ ¹Ý¿µÇÏ´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(¸éÁ¢Çü)À¸·Î ³ª´©¾î ÇÐ»ýÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. 2026ÇÐ³âµµ¿¡´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(¸éÁ¢Çü)¿¡¼­ Á¦½Ã¹® ¸éÁ¢ÀÌ µµÀÔµÈ´Ù.

³í¼úÀüÇüÀº ±¹³» Á¤±Ô °íµîÇÐ±³ Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ ¹× µ¿µîÀÇ ÇÐ·Â ¼ÒÁöÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ³í¼ú°í»ç 90%, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÆò°¡ 10%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù.

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¡®½É¸®Ä¡·á»ç¡¯ ÃªGPTÀÇ ¸í¾Ï¡¦Ú¸ 10´ë ¾Æµé ÀÒÀº ºÎ¸ð, ¿ÀÇÂAI¿¡ ¼Ò¼Û
¡°Æ¯°¡ ÆÇ¸ÅÇØ³õ°í °áÇ×¡± Á¦ÁÖÇ×°ø, ±¡ ³ë¼± Ãë¼Ò¿¡ ¼ÒºñÀÚ ¡®ºÐ³ë¡¯
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶