¹«Àü°ø ÀÔÇÐ È®´ë¡¦ ÇÑ ÇÐ±â ÇØ¿Ü ¸í¹®´ë ¼öÇÐ ±âÈ¸

ÇÑ±¹¿Ü±¹¾î´ëÇÐ±³´Â 2025ÇÐ³âµµºÎÅÍ ÇÐºÎ ¸ðÁý Ã¼°è¸¦ °³ÆíÇØ ¹«Àü°ø ÀÔÇÐÀ» ´ëÆø È®´ëÇß´Ù. ÀüÃ¼ ¸ðÁý ÀÎ¿øÀÇ ¾à 26%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â 835¸íÀ» ¹«Àü°øÀ¸·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÌ¿Í ¿¬°èÇØ ¸¶ÀÌÅ©·Îµð±×¸®, ÇÐ½ÀÀÚ¼³°èÀ¶ÇÕÀü°ø µî ÇÐ»ý ÁÖµµ ¼³°è ±â¹ÝÀÇ ¸ÂÃãÇü Àü°ø ¼±ÅÃ ½Ã½ºÅÛÀ» Á¤Âø½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
ÇÐ½ÀÀÚ¼³°èÀ¶ÇÕÀü°ø Á¦µµ´Â ÇÑ±¹¿Ü´ëÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¸ÂÃãÇü ±³À°Á¦µµ·Î ÀÚ¸® Àâ°í ÀÖ´Ù. ÇÐ»ýÀÌ Á÷Á¢ °ü½É ºÐ¾ß¿¡ µû¶ó Àü°ø¸í°ú Ä¿¸®Å§·³À» ¼³°èÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Àü°ø ¼±ÅÃ Àü Å½»öÀ» µ½´Â ºñ±³°ú ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î´Â ¡®Àü°øÅ½»ö¼¼¹Ì³ª¡¯ ¡®ÀÚÀ²¼³°èÀü°ø ¿öÅ©¼ó¡¯ ¡®Àü°ø-Áø·Î ¿¬°è °¡ÀÌµå Æ¯°¡¯ µîÀÌ ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹¿Ü´ë´Â ¼¿ï¡¤±Û·Î¹ú ¾ç Ä·ÆÛ½º¿¡ °ÉÃÄ ÃÑ 9°³ÀÇ Ã·´ÜÀ¶ÇÕÇÐºÎ¸¦ ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù. Æ¯È÷ ¡®Language & AIÀ¶ÇÕÇÐºÎ¡¯´Â ±¹³» À¯ÀÏÀÇ ¾ð¾î AI Æ¯È ÇÐ°ú·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´Ù.
ÇÑ±¹¿Ü´ë´Â Àü ¼¼°è 102°³±¹ 685°³ ´ëÇÐ ¹× ±â°ü°ú Çù·Â ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, º¹¼öÇÐÀ§¡¤°øµ¿Àü°ø¡¤±Û·Î¹ú Ä·ÇÁ¡¤ÇØ¿Ü ÀÎÅÏ½Ê µî ´Ù¾çÇÑ ±Û·Î¹ú ÇÐ½À °æ·Î°¡ ¿·Á ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹ÀÇ UCLA, UC¹öÅ¬¸®, Ä³³ª´ÙÀÇ Åä·ÐÅä´ëÇÐ±³, ¿µ±¹ÀÇ ¼Ò¾Æ½º ·±´ø´ëÇÐ±³, ½ºÆäÀÎÀÇ ¸¶µå¸®µå ÄÄÇÃ·çÅÙ¼¼ ´ëÇÐ±³, ÀÏº»ÀÇ µ¿°æ´ëÇÐ±³, ½Ì°¡Æ÷¸£±¹¸³´ëÇÐ±³, ÄÉ³ÄÀÇ ³ªÀÌ·Îºñ´ëÇÐ±³ µî ¼¼°è À¯¼ö ´ëÇÐ°úÀÇ ±³·ù¸¦ ÅëÇØ ÇÐ»ýµéÀº Á¤±Ô ÇÐ±â¸¦ ¼öÇÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¿©¸§¿¡´Â µî·Ï±Ý Àü¾× ¸éÁ¦ ÇýÅÃÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¼¸Ó½ºÄð¿¡µµ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀçÇÐ Áß ÇÑ ÇÐ±â¸¦ ÇØ¿Ü ¸í¹®´ë¿¡¼ ¼öÇÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 7+1 ÇÁ·Î±×·¥°ú, ÇØ¿Ü ÀÎÅÏ½Ê °æÇèÀ» ÇÐÁ¡À¸·Î ÀÎÁ¤¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â HUFS Honors Programµµ ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù.
