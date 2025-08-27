시사 전체기사

[역경의 열매] 지노박 (3) 내 인생 가장 든든한 버팀목은 늘 곁을 지켜준 어머니

입력:2025-08-27 03:05
공유하기
글자 크기 조정

따돌림당하거나 병상에서 힘들 때
꼭 안아주시던 따뜻한 어머니의 품
부족함 덮어주고 연약함 일으켜 세운
힘의 근원엔 늘 어머니의 기도 있어

뮤지션 지노박이 5살이던 1964년 서울 중구 자택에서 어머니와 함께 찍은 사진. 지노박 제공

어머니는 내 인생의 가장 든든한 버팀목이었다. 어린 시절 친구들에게 따돌림을 당하고 울며 집으로 달려가면 어머니는 말없이 나를 꼭 끌어안아 주셨다. 그 따뜻한 품은 세월이 흘러도 내 몸이 기억한다. 나는 종종 묻는다. ‘왜 나는 그토록 받기만 하고 어머니의 사랑을 당연하게만 여겼을까.’ 그 생각만으로도 가슴이 시리고 눈물이 솟는다.

한창 어머니와 함께 대학병원을 찾아다니던 유년 시절 기억은 지금도 선명하다. 전주 예수병원에서 수술을 받기 위해 입원했을 때 매일 항생제 주사를 맞느라 엉덩이는 멍투성이였다. 고통이 너무 싫어 종이에 간호사 얼굴을 그리고 연필로 마구 찌르며 분풀이했을 정도다. 수술 당일 간호사는 나에게 들것에 실려 갈지, 엄마 등에 업혀 갈지 물었다. 그 말이 어린 마음을 더 겁먹게 했다. 결국 어머니가 나를 등에 업고 계단을 오르셨다. 숨을 헐떡이며 한 계단씩 오르던 어머니 등 위에서 나는 비로소 울음을 멈추고 안정을 찾았다.

회복실에서 깨어났을 때 두려움에 울음을 터뜨린 내게 간호사는 “계속 울면 엄마 안 오셔”라며 겁을 주었다. 그러나 그 말은 오히려 내게 확신을 주었다. ‘그래, 내겐 엄마가 있잖아.’ 그 순간 두려움은 잠잠해졌다. 어린 내가 고통을 이겨낼 수 있었던 이유는 다른 무엇도 아닌 ‘엄마의 존재’에 있었다.

초등학교 4학년 무렵 피아노 대회를 나가면 늘 상을 탔다. 피아노 학원 원장 선생님은 부모님께 조언했다. “이 아이는 국내에서 배울 아이가 아닙니다. 빨리 큰 스승에게 보내야 합니다.” 부모님은 그런 나를 위해 수소문했고, 마침 미국 로스앤젤레스에서 교수로 계신 아버지 친구를 찾았다. 어릴 적 나의 음악적 재능을 알고 있던 그분은 나를 자녀처럼 잘 돌보고, 좋은 음악학교까지 진학시키겠다고 약속했다. 부모님도 내가 장애의 벽이 낮은 미국에서 더 큰 음악적 성장을 이루기를 바랐다. 비자까지 발급받고 모든 준비가 마무리되었을 때 어머니가 조용히 물으셨다. “엄마랑 떨어져도 잘 살 수 있겠니.” 그 순간 나는 울음을 터뜨렸고 어머니도 함께 울며 나를 끌어안으셨다. 결국 나는 가지 못했다.

가끔 생각하곤 했다. ‘만약 그때 미국으로 갔다면 내 인생은 달라졌을까. 클래식 연주자가 되었을까.’ 확실히 아는 건 그때 그 순간에도 어머니의 선택은 ‘아들의 재능’이 아닌 ‘아들의 마음’이었다는 것이다. 돌아보면 어머니는 단 한 번도 내게 특별한 것을 요구하지 않으셨다. 그저 평범한 아들로 살아주기를 바라셨을 뿐이다. 어머니의 사랑은 단순한 모성애에 머무르지 않았다. 내가 방황할 때면 무릎 꿇고 기도하셨고, 내가 믿음을 떠나려 할 때마다 눈물로 하나님께 매달려 나를 붙들어 달라 간구하셨다.

내가 지금까지 꺾이지 않고 서 있는 것은 어머니의 믿음 덕분이다. 눈에 보이지 않지만 늘 곁을 지켜준 또 하나의 버팀목, 그것이 어머니의 기도였다. 부족함을 덮어주고 연약함을 일으켜 세운 힘의 근원에는 늘 그 눈물이 있었다.

정리=김수연 기자 pro1111@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?

국민일보 문서선교 후원
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
자립준비청년 훈련시키는 따밥… “사회로 가는 디딤판이죠”
[단독] 신앙 통해 인간존엄 회복… “재일동포 차별 철폐” 최전선에
“기도는 절대 사라지지 않는다” 6000여명 도전받은 ‘성령한국 청년대회’
지혜·바른 가치관 세우는 나침반… “잠언을 가르치라”
“사선 넘는 소방관 지킬 사목 도입 절실”
80대 “배달앱 배웠더니 되네”… 디지털 격차 메우는 이 교회
문 열어젖힌 교회… 패션쇼·공연은 기본, 복싱 챔프전까지
평양심장병원 15년 만에 공사 재개되나