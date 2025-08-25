내란특검 ‘계엄 검사 파견’ 의혹 박성재·심우정 정조준

법무부·대검 초유의 동시 압수수색

박·심, 계엄선포 직후 세 차례 통화

박, 법무부 출국금지팀 대기 지시

심 ‘윤석열 즉시항고 포기’ 의혹도

내란 특검이 압수수색을 진행 중인 서울 서초구 대검찰청으로 25일 관계자들이 들어가고 있다. 특검팀은 12·3 비상계엄 검사 파견 의혹과 관련해 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장, 법무부 등에 대한 압수수색에 나섰다. 연합뉴스

내란 특검이 12·3 비상계엄 당시 ‘검사 파견 지시’ 의혹을 받는 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장을 25일 동시에 압수수색했다. 한덕수 전 국무총리에 대해 구속영장을 청구한 지 하루 만에 검찰 최고위 지휘라인에 대한 강제수사에 착수한 것이다. 박 전 장관과 심 전 총장은 계엄 선포 직후 세 차례 통화한 것으로 조사됐는데 특검은 두 사람이 계엄군 검사 파견 등을 논의하며 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 동조한 것은 아닌지 수사 중이다.



박지영 특검보는 이날 브리핑에서 “박 전 장관의 자택과 법무부, 대검찰청, 서울구치소 등을 압수수색했다”며 “압수수색 대상자는 박 전 장관과 심 전 총장”이라고 밝혔다. 특검은 박 전 장관에게 내란중요임무종사 등의 혐의를, 심 전 총장에겐 내란 부화수행(동조) 등 혐의를 적용한 것으로 알려졌다.



박 전 장관은 계엄 선포 직후 법무부 실·국장 회의를 열고 법무부 검찰국에 ‘합동수사본부 검사 파견 검토’ 지시를 내려 윤 전 대통령의 내란 범죄에 가담했다는 의혹을 받고 있다. 이상민 전 행정안전부 장관이 계엄 당시 언론사 단전·단수 지시를 내린 것과 마찬가지로 특검은 박 전 장관이 비상계엄 위법성을 인식하고도 계엄 후속 조치 업무를 위해 그런 지시를 내린 것은 아닌지 들여다보고 있다.



특검은 계엄 당시 국군방첩사령부 측과 연락을 나눈 대검 소속 검사가 중앙선거관리위원회(선관위)로 출동했다는 의혹도 수사 중이다. 박 전 장관은 계엄 선포 직후인 12월 3일 오후 11시1분과 13분, 이튿날 오전 0시25분에 심 전 총장과 세 차례 통화한 것으로 알려졌다. 특검은 두 사람이 당시 계엄군의 선관위 서버 확보에 검사를 파견하기 위해 통화한 것은 아닌지 의심하고 있다. 특검은 이를 위해 심 전 총장의 휴대전화도 압수수색했다. 압수물 분석을 통해 검사 파견 논의 및 실제 파견 여부 등을 확인한다는 방침이다. 당시 해당 의혹에 대해 대검은 “선관위 검사 파견 의혹은 사실이 아니다”고 공식 부인한 바 있다.



박 전 장관은 이외에도 실·국장 회의에서 법무부 출입국본부에 출국금지팀을 대기시킬 것을 지시하고, 교정본부엔 수용 여력 점검 등을 지시했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 박 전 장관이 계엄 선포 당시 윤 전 대통령이 지시한 ‘체포조 의혹’에 대해 미리 인지하고 있었는지 추후 조사를 통해 규명할 방침이다.



심 전 총장이 윤 전 대통령 구속취소 결정 이후 즉시항고 포기를 결정한 부분 역시 특검의 수사 선상에 올랐다. 지난 3월 법원은 내란 우두머리 혐의로 구속기소됐던 윤 전 대통령의 구속취소 요청을 받아들여 취소청구를 인용하는 결정을 내린 바 있다. 대검은 즉시항고를 통해 상급심에서 다퉈볼 여지가 있었지만 심 전 총장은 즉시 항고를 포기, 윤 전 대통령이 석방됐다. 이와 관련해 여당과 시민단체는 부당한 지시로 검사의 직무 수행을 방해했다며 심 전 총장을 직권남용과 직무유기 혐의로 고발했다.



신지호 이서현 기자 pss@kmib.co.kr



