SK하이닉스의 질주… 세계 첫 321단 QLC 낸드 양산
내년 AI 데이터센터 시장 공략
SK하이닉스가 ‘현존 최고 집적도’의 321단 2테라비트(Tb) 쿼드레벨셀(QLC) 낸드 플래시(사진) 제품 개발에 성공하고 양산을 시작했다. 고대역폭메모리(HBM)에 이어 낸드 플래시 분야에서도 경쟁력을 확인시키며 글로벌 반도체 시장에서 SK하이닉스의 영향력이 더 커질 것이란 관측이 나온다.
SK하이닉스는 25일 “세계 최초로 300단 이상 낸드를 QLC 방식으로 구현해 기술적 한계를 다시 한번 돌파했다”며 “현존하는 낸드 제품 중 최고의 집적도를 가진 이 제품으로 글로벌 고객사 인증을 거쳐 내년 상반기부터 인공지능(AI) 데이터센터 시장을 본격 공략하겠다”고 밝혔다.
낸드 플래시는 전원이 꺼져도 데이터가 저장되는 비휘발성 메모리 반도체다. 이 제품의 성능을 좌우하는 것은 한 개의 셀(Cell)에 몇 개의 비트 단위 정보를 저장할 수 있는지다. QLC는 4개의 정보를 저장할 수 있음을 뜻한다. 321단은 셀 321개를 수직으로 쌓아 올렸다는 의미다. 같은 단위 면적당 셀 수가 늘어나는 만큼 데이터 용량을 크게 늘릴 수 있다. 낸드 제품 중 300단 이상을 상용화한 것은 SK하이닉스가 처음이다.
용량도 전작 대비 두 배 늘어났다. 낸드 플래시는 용량이 커질 수록 메모리 관리가 복잡해져 데이터 처리 속도가 느려지는 개발상 난점이 있었다. SK하이닉스는 이런 문제를 해결하기 위해 낸드 내부에서 셀과 주변부 회로의 집합인 ‘플레인’을 4개에서 6개로 늘리고 병렬 작업을 가능케 했다. 새 제품은 전작 대비 데이터 전송 속도가 100%, 쓰기 성능이 56%, 읽기 성능이 18% 개선됐다. 데이터 쓰기 전력 효율도 23% 이상 증가해 저전력이 필수적인 AI 데이터센터 납품에서 경쟁력을 갖출 것으로 SK하이닉스 측은 기대한다. 우선 PC용 SSD에 적용한 다음 데이터센터와 스마트폰에 차례로 적용한다는 방침이다.
321단 QLC 낸드 플래시가 시장에 성공적으로 안착할 경우 SK하이닉스는 반도체 시장에서의 우위를 더 공고히 할 것으로 예상된다. SK하이닉스는 이미 HBM 공급자 시장에서 글로벌 시장점유율 50%를 차지하며 독주하고 있다. 지난 2분기 D램과 낸드를 포함한 전체 메모리 시장에서도 매출 21조8000억원을 기록하며 삼성전자(21조2000억원)를 눌렀다.
정우표 SK하이닉스 NAND개발 담당 부사장은 “폭발적으로 성장하는 AI 수요와 데이터센터 시장의 고성능 요구에 발맞춰 풀스택 AI 메모리 프로바이더로서 더 큰 도약을 이뤄내겠다”고 말했다.
