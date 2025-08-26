트램 품은 신흥 주거지… 대형 특화단지 수혜 기대
DL이앤씨 ‘e편한세상 번영로 리더스포레’
DL이앤씨가 울산 남구 야음동 828-29번지 일원에 들어서는 ‘e편한세상 번영로 리더스포레’를 분양하고 있다. 지하 5층~지상 37층, 2개 동 규모의 이 단지는 아파트 전용 면적 84㎡ 192가구와 오피스텔 전용 면적 83㎡ 62호실 등 총 254가구로 구성된다.
‘e편한세상 번영로 리더스포레’가 들어서는 야음동 일대는 신규 분양이 활발히 이뤄지며 신흥 주거타운으로 주목받고 있다. 신흥 주거타운 내 첫 입주 단지인 ‘e편한세상 번영로 리더스포레’는 인근 분양 예정 단지들보다 합리적인 분양가가 책정돼 시세차익이 기대된다.
이 단지는 우수한 입지 여건이 특징이다. 도보 거리에 울산도시철도 트램 2호선 야음사거리역(가칭)이 들어서고, 홈플러스와 다양한 상업, 의료시설 등 편의시설이 가까워 생활 편의성이 높다. 또 단지 인근에 야음초·중학교와 대현고가 있어 도보 통학이 가능하고, 대현동 학원가와도 가깝다.
울산 지역에 집중된 대형 개발 호재들도 기대를 높인다. 2030년까지 약 13조원의 민간 투자가 이뤄지는 이차전지 특화단지 지정과 약 2조원 규모의 현대자동차 전기차 전용공장 건설 등이 본격화하면서 고소득 일자리가 유입될 전망이다.
‘e편한세상 번영로 리더스포레’는 현재 선착순 동·호수 지정 계약을 진행 중이다. 한정 세대에 계약금 지원, 중도금 전액 무이자 및 입주지원금 등 초기 비용 부담을 낮추는 혜택을 제공한다.
