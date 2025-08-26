“폐기물로 화장품 개발”… 사회문제 해결하고 돈도 번다

사회 문제를 해결하는 기업이 돈을 버는 시대가 됐다. 기후위기, 빈부 격차, 청년 취업, 노동시장 불균형 등 갈수록 복잡해지는 사회 문제가 기업 운영에도 심각한 도전으로 부상하면서 기업도 단순 이윤 창출을 넘어 더 나은 성장 방식을 모색해야 하는 상황을 맞았다. 사회적 가치 창출이 이제는 기업의 생존과 혁신을 위한 필수 전략으로 자리 잡은 것이다. 국민일보는 사회에서 ‘맞춤형 해결사’ 역할을 하며 이윤도 만들어내는 기업들, 이런 성과에 인센티브를 제공하면서 사회적 생태계를 키워나가는 기업들의 행보를 소개한다.