특수·공안 검사들 잇달아 사표

이재명 대통령의 대장동 사건과 불법 대북송금 사건 등을 수사했던 특수·공안 검사들이 대거 옷을 벗는다. 김건희 여사의 명품가방 수수 의혹과 도이치모터스 주가조작 의혹을 무혐의 처분했던 검사들 역시 하나둘 검찰을 떠나는 모양새다. 이들의 줄사직은 여권이 추진 중인 검찰 개혁이 영향을 미쳤다는 시각도 있다.
25일 법조계에 따르면 김종현(사법연수원 33기) 대검찰청 공공수사기획관이 지난 22일 사직서를 제출했다. 지난 21일 법무부가 단행한 고검 검사급(차장·부장검사) 인사 직후다. 그는 부산지검 서부지청장으로 발령 난 상태였다. 김 기획관은 검찰 내부망 이프로스에 “검찰이 그 어느 때보다 어려운 시기에 떠나게 돼 진심으로 죄송하다”고 밝혔다.
김 기획관은 법무부 공안기획과 검사, 수원지검 공공수사부장, 서울중앙지검 공공수사1부장 등을 거치며 검찰 내 ‘공안통’으로 평가받았다. 그는 수원지검 공공수사부장으로 재임 당시 이 대통령의 변호사비 대납 의혹을 수사했다.
특수수사 경험이 풍부한 김영철(33기) 서울북부지검 차장검사와 호승진(37기) 대검찰청 디지털수사과장도 사의를 표했다. 김 차장은 대장동 사건과 더불어민주당 전당대회 돈봉투 의혹 등을 수사했다. 호 과장은 이 대통령 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장의 불법 정치자금 수수 사건을 수사했다. 당시 민주당사를 압수수색하면서 민주당 의원과 설전을 벌인 바 있다. 김 차장과 호 과장은 앞선 인사에서 각각 대전고검 검사, 법무연수원 진천본원 교수로 발령받은 상태였다.
이지형(33기) 부산지검 2차장검사와 김승호(33기) 서울중앙지검 형사1부장도 최근 사의를 표명했다. 이 차장은 서울중앙지검 명태균 의혹 전담수사팀을 이끌었고, 김 부장은 김 여사의 명품가방 수수 사건에서 불기소 처분을 내린 바 있다. 지난 21일 인사에서 이 차장은 대전고검 검사로, 김 부장은 부산고검 검사로 밀려났다. 하동우(33기) 대검찰청 범죄정보기획관, 정원두(34기) 통영지청장, 김용자(32기) 여주지청장, 이재만(36기) 대검찰청 노동수사지원과장도 최근 사의를 표명했다.
