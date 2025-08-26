덕계역·초중고 도보권… 직주근접에 교육환경 우수
㈜신영 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’
신영이 경기 북부권에 처음 선보이는 지웰 브랜드 단지 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’의 견본주택이 오는 29일 개관한다. 경기도 양주시 덕계동 152번지 외 10필지 일원에 들어서는 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’은 지하 4층~지상 39층, 10개 동, 전용 49~122㎡의 1595가구로 조성되며, 1355가구가 일반분양된다.
지하철 1호선 덕계역에서 도보 5분 거리에 자리 잡은 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’은 우수한 교통 인프라와 직주근접 여건을 갖췄다. 수도권광역급행철도(GTX) C노선이 2028년 개통을 목표로 추진 중이고, 지하철 7호선 연장 사업도 진행되고 있다. 연말 준공 예정인 회천도시첨단산업단지와 경기양주테크노벨리(2026년 말 준공) 등도 차로 30분 거리에 있다.
단지 인근 덕계역 중심 상권에는 병의원, 학원, 식당, 대형마트 등이 밀집해 있다. 우수한 교육환경과 자연·문화 인프라도 갖췄다. 개교가 계획된 회천새봄초(2026년 9월 예정), 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권에 있고, 덕계역 학원가도 가깝다. 수변공원, 고장산 등 다양한 휴식 공간과 양주아트센터(예정) 등이 근처에 있는 것도 장점이다.
‘지웰 엘리움 양주 덕계역’의 청약은 다음 달 1일 특별공급, 2일 1순위, 3일 2순위 접수가 진행된다. 당첨자는 오는 9월 10일 발표된다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사