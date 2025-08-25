◆환경부△토양지하수과장 오영민△국토환경정책과장 송용권△환경피해구제과장 손삼기△화학제품관리과장 허혜인△기후위기대응단 부단장 최한창
◆법제처◎전보[과장급]△사회문화법제국 법제관 서기관 김종훈△법제정책국 국정입법상황실장 〃 송정은△행정법제국 법제관 〃 최혜경
◆한국예탁결제원◎전보[부장]△IT서비스1부 신우철△IT인프라운영부 손영일△증권대차부 성보경△나눔재단(사무국장) 임창균[팀장]△IT서비스2부 전자등록서비스팀 김송주△차세대추진2실 선임전산역 박선욱△〃 선임조사역 박종철△〃 〃 조홍래△무위험지표금리산출·공시사무국 KOFR내부통제팀 이호형△총무부 사무환경개선추진반 반장 안병욱△홍보부 홍보1팀 강민지△글로벌시장1부 선임조사역 강신규△감사부 〃 장영민△주식·파생등록부 주식·파생등록팀 윤정민△정보보호최고책임자 소속 IT보안팀 김민지△글로벌시장2부 미국시장권리관리팀 최지연△IT기획부 IT기획팀 박현욱
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
[인사] 환경부 外
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사