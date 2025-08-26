경남 콘텐츠 기업, 글로벌 업체 틱톡·엔비디아와 손잡는다
그리네타·플레이 메피스토왈츠
경남 지역 콘텐츠기업들이 ‘틱톡’과 ‘엔비디아’ 등 글로벌기업과 손을 잡고 세계시장 진출을 노린다.
경남도와 경남문화예술진흥원은 도내 콘텐츠기업의 글로벌 진출을 위해 추진 중인 문화콘텐츠 해외마켓 참가지원 사업에서 가시적인 성과가 드러나고 있다고 25일 밝혔다.
도에 따르면 지역 콘텐츠기업인 ‘그리네타’는 이 달 ‘SIGGRAPH 2025’에 참석해 3D 데이터 용량을 최대 99.6%까지 획기적으로 압축시키는 ‘옵티마이저 0.1’ 기술을 시연해 글로벌 기업들의 러브콜을 받았다. 전시 기간에 그리네타 부스에는 엔비디아, 마이크로소프트, 어도비 등 B2B 잠재고객 450여명이 방문해 높은 관심을 보였다.
그리네타는 틱톡을 보유한 바이트댄스 산하기업 Pico XR과 협약을 맺고 공동실증을 진행 중이다. 또 할리우드 영상 제작용 AI 에이전트 기업인 VIGA ET, 게임제작 솔루션 업체 CREA DEV도 그리네타 기술 도입을 결정했다.
이와 함께 엔비디아 초청으로 글로벌 3D 그래픽분야 표준제정기구인 크로노스 그룹 정식회원사로 편입되면서 실시간 3D 그래픽 기술(glTF 2.0) 공동 개발에도 참여하게 됐다.
도내 게임업체인 ‘플레이 메피스토왈츠’는 중국 상하이에서 열린 차이나조이에 참가해 최근 개발한 게임인 ‘슬레이어’의 프로모션을 진행했다. 이 자리에서 50여건의 비즈니스 미팅을 통해 500만 달러의 상담실적을 거뒀다.
경남도는 지난해부터 문화콘텐츠 해외마켓 참가지원을 시작해 해외 전시회 참가비, 프로모션, 통역, 운송비 등 기업별로 최대 1000만원을 지원하는 등 해외수출 판로 확대와 교류 협력을 장려하고 있다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사