기장, 동성애·동성혼 놓고 갈등하나

동성애·동성혼 문제가 한국기독교장로회(기장) 총회 안에서 쟁점으로 떠오르고 있다. 기장 동성애·동성혼반대대책위원회(위원장 김창환 목사)가 전국 선교대회를 열고 퀴어신학과 젠더 이데올로기의 확산을 경계한 반면, 교단 측은 다음 달 총회에서 성소수자 목회 연구 기구 신설 안건을 다룰 예정이어서 갈등이 예상된다.
기장 동성애·동성혼반대대책위원회는 25일부터 이틀간 경기도 안성 사랑의교회 수양관에서 ‘기장 동성애 동성혼 반대 전국 선교대회’를 진행한다. ‘이 세대를 본받지 말고 하나님의 뜻을 분별하라’(롬 12:2)를 주제 성구로 내건 대회에는 기장 소속 목회자·성도 등 200여명이 함께했다.
예장합신 동성애대책위원장을 지낸 김성한 안양은혜교회 목사는 ‘교회를 허무는 퀴어신학’을 주제로 “퀴어신학은 동성애를 성경적으로 정당화하려는 신학적 시도”라고 규정하면서 “한국사회는 이미 차별금지법 제정 시도, 일부 미디어의 퀴어사상 홍보, 교육 현장의 젠더 이데올로기 확산 등 위기에 직면해 있다. 교회가 진리의 말씀 위에 굳게 서서 대응하지 않으면 무너질 수밖에 없다”고 경고했다.
앞서 기장은 다음 달 열리는 제110차 총회에서 ‘성소수자목회연구특별위원회 신설’ 안건을 헌의안으로 상정했다. 불필요한 감정으로 분쟁을 고조시키지 말고 성소수자에 대한 과학적·학문적 입장을 내놓자는 취지다.
김동규 기자
