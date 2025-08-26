죠스·스타워즈 음악 만든 거장 “영화음악, 덧없고 파편적인 것”
‘스타워즈’ ‘인디아나 존스’ ‘쥬라기공원’ 등 수많은 명작의 영화음악을 만든 거장 존 윌리엄스(93·사진)가 “영화음악을 많이 좋아한 적이 없다”고 고백했다.
윌리엄스는 24일(현지시간) 영국 일간 가디언과의 인터뷰에서 “영화음악은 아무리 잘 만들었다고 해도 어쩌다 한 8분 정도만 빛나는 구간이 있을 뿐”이라며 이같이 밝혔다. 윌리엄스는 100편이 넘는 영화음악을 작곡했다. 생존 인물 중에는 가장 많은 횟수인 54차례 아카데미상 후보에 올랐고 5차례 수상했다.
윌리엄스는 “우리가 위대한 영화음악이라고 여기는 건 어떤 향수 속에서 기억하는 것”이라면서 “영화음악이 위대한 걸작과 동등한 위치를 차지한다는 건 잘못된 관념이다. 영화음악은 대부분 덧없고 파편적인 것”이라고 말했다.
그러나 가디언은 “그의 음악은 영화의 감정과 분위기를 고조시키는 데 상당히 중요한 역할을 했다”고 평가했다. 영화 ‘죠스’에서는 단 두 음으로 백상아리의 위협을 표현했고, ‘쉰들러 리스트’에선 유대인들의 애절한 비가를 통해 홀로코스트의 비극을 그려냈다.
윌리엄스는 영화음악 외에도 수십 개의 협주곡을 작곡했고, 보스턴 팝스 오케스트라의 음악감독으로 10년 넘게 활동했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
