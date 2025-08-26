‘115억원’ 단 한장 뿐인 우표… ‘1센트 마젠타’ 내달 서울에
세계에서 가장 희귀하고 값비싼 우표로 평가되는 ‘1센트 마젠타(사진)’가 국내 최초로 전시된다.
과학기술정보통신부 우정사업본부는 다음 달 17∼21일 서울 코엑스 마곡에서 열리는 ‘세계 우표 전시회 필라코리아 2025’에서 전 세계 65개국의 희귀 우표 20여만장을 전시한다고 25일 밝혔다.
특히 단 한 장만 남은 1센트 마젠타 우표도 만나볼 수 있다. 이 우표는 1856년 영국령 기아나(현 가이아나)에서 폭풍으로 우표가 공급되지 않자 우체국장이 소량으로 발행해 임시 우표로 사용한 역사를 지니고 있다. 2021년 뉴욕 소더비 경매에서 약 830만 달러(약 115억원)에 낙찰되며 세계에서 가장 비싼 우표에 올랐다. ‘우표계의 모나리자’라는 별칭으로도 불린다. 우리나라 최초 발행 우표인 ‘문위우표’도 함께 전시된다.
