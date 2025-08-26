시사 전체기사

‘115억원’ 단 한장 뿐인 우표… ‘1센트 마젠타’ 내달 서울에

입력:2025-08-26 02:19
공유하기
글자 크기 조정

세계에서 가장 희귀하고 값비싼 우표로 평가되는 ‘1센트 마젠타(사진)’가 국내 최초로 전시된다.

과학기술정보통신부 우정사업본부는 다음 달 17∼21일 서울 코엑스 마곡에서 열리는 ‘세계 우표 전시회 필라코리아 2025’에서 전 세계 65개국의 희귀 우표 20여만장을 전시한다고 25일 밝혔다.

특히 단 한 장만 남은 1센트 마젠타 우표도 만나볼 수 있다. 이 우표는 1856년 영국령 기아나(현 가이아나)에서 폭풍으로 우표가 공급되지 않자 우체국장이 소량으로 발행해 임시 우표로 사용한 역사를 지니고 있다. 2021년 뉴욕 소더비 경매에서 약 830만 달러(약 115억원)에 낙찰되며 세계에서 가장 비싼 우표에 올랐다. ‘우표계의 모나리자’라는 별칭으로도 불린다. 우리나라 최초 발행 우표인 ‘문위우표’도 함께 전시된다.

김지훈 기자 germany@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
저출생 한국, 세쌍둥이 이상 출산율은 세계 1위
“정리해고·구조조정도 노동쟁의 대상 될 가능성”
시중 판매 액상 전자담배 1군 발암물질 ‘모락모락’
[단독] “BTS 패션 마스크 1000만장 수주”… 11억 사기, 징역 4년 선고
중국차에 밀리는 일본차…日닛산, 상반기 판매량 中BYD 등에 밀려
트럼프, 이 대통령 첫 만남 직전 “한국서 숙청·혁명”
현대차 노조, ‘파업 찬성’ 86%…7년 만에 파업하나
도심 곳곳 코인 사설 환전소, 신고는 ‘제로’… 검은돈 통로 우려
국민일보 신문구독