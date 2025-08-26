‘에버랜드 X 오즈의 마법사’ 가을축제 열린다
삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 다음달 5일 개막하는 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland Of OZ)’ 가을축제 티저 콘텐츠가 조회수 200만뷰를 돌파했다고 25일 밝혔다.
지난 16일 여러 소셜 미디어를 통해 공개된 티저 콘텐츠에는 에메랄드빛의 생기 있는 도시와 저주받은 듯한 보라빛 성의 대비된 모습이 담겼다. 여기에 ‘당신의 모험은 어느 쪽인가요?’라고 달린 문구가 보는 이들의 호기심을 자극했다.
20일에는 레니, 라라, 베이글 등 에버랜드 대표 캐릭터들이 각각 겁쟁이 사자, 도로시, 양철 나무꾼 등 오즈의 마법사 테마로 변신한 티저 일러스트를 추가로 선보였다.
에버랜드는 오는 11월 16일까지 열리는 ‘에버랜드 오브 오즈’ 가을축제에서 오즈의 마법사 세계관을 구현한 테마존과 다양한 즐길거리를 선보인다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
