선호도 높은 59㎡ 평형 구성… GTX-C 개통 예정
LH ‘의정부우정 A-1 블럭’
한국토지주택공사(LH)가 오는 28일 경기도 의정부우정 A-1 블록의 본청약을 실시한다. 의정부우정 A-1 블록(총 538가구)은 2021년 10월 사전청약을 진행해 300가구를 사전청약 가구에 배정했다. 나머지 238가구는 특별공급 및 일반공급 대상자에게 제공된다. 모든 가구는 실수요자 선호도가 높은 전용 59㎡ 소형 평형으로 구성됐다.
단지는 수도권 전철 1호선 녹양역에서 약 1.7㎞ 거리에 위치했고, 의정부역에는 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선이 개통될 예정이다. GTX-C 노선이 개통되면 서울 강남구의 삼성역까지 약 20분 내에 이동할 수 있다.
단지 인근 1㎞ 이내에 버들개초와 녹양중이 있어 안전한 통학이 가능하다. 단지는 홍복산과 천보산에 인접해 있어 사계절 자연경관을 누릴 수 있는 숲세권이다. 아울러 의정부우정 공공주택지구는 경기 북부 최대 도시첨단산업단지로 개발 중인 양주테크노밸리와 가까워 직장인 배후 수요를 흡수할 핵심 주거지로 평가받는다.
본 단지의 입주는 2028년 6월로 예정됐다. 입주자 모집 공고는 이달 말 게시되고, 청약 접수는 9월 중, 계약 체결은 12월 중 진행된다.
분양 관련 정보는 주택전시관과 온라인 사이버모델하우스를 통해 확인할 수 있다. 주택전시관은 경기도 남양주시 별내동에 위치한다. 9월 중 사전청약자에게 우선 공개된 뒤 일반 청약자에게도 공개될 예정이다.
