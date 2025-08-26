역세권·숲세권·학세권 모두 갖춘 광명 최중심
GS건설 ‘철산역자이’
GS건설이 다음 달 경기도 광명시 철산동 472-267 일원에 ‘철산역 자이’를 분양한다. 철산역 자이는 광명12R구역 재개발로 조성되는 단지로 지하 7층~지상 29층, 19개 동, 2045가구 규모다. 이중 일반분양은 650가구로 39㎡ 8가구, 49㎡ 118가구, 59㎡ 466가구, 74㎡ 46가구, 84㎡ 12가구 등이다.
단지는 역세권·숲세권·학세권을 모두 갖춘 광명 최중심 입지로 꼽힌다. 도보권에 수도권전철 7호선 철산역이 있고, 단지 앞에는 오리로·철산로가 있다. 광덕초가 단지에 인접했고 광명중· 광명고 등을 걸어서 통학할 수 있다. 철산역 주변에는 학원가가 형성됐다.
단지 앞쪽으로 도덕산 야생화단지와 출렁다리, 인공폭포 등으로 유명한 도덕산공원이 접했다. 일부 가구는 조망도 가능하며 광덕산근린공원, 광덕어린이공원, 안양천 산책로 등도 가깝다.
생활 인프라로는 광명시청, 광명시민회관, 광명세무서, 수원지방법원 등 관공서가 도보권이다. 은행, 병원, 음식점 등이 즐비한 철산로데오거리도 걸어서 이용할 수 있다.
GS건설은 ‘철산자이 더 헤리티지’, ‘철산자이브리에르’ 등 1만7000여 가구를 공급해 광명 대표 브랜드로 자리 잡았다.
철산역자이에는 조경 및 녹지공간은 물론 수영장, 피트니스센터, 골프연습장, 독서실, 공유오피스 등이 들어설 예정이다. 견본주택은 경기도 광명시 철산3동 474-1 일대에 들어선다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
