시사 전체기사

최고 경쟁률 116대1… 부산 첫 ‘르엘’ 브랜드

입력:2025-08-26 18:04
공유하기
글자 크기 조정

롯데건설 ‘르엘 리버파크 센텀’

롯데건설 제공

롯데건설이 하이엔드 브랜드 ‘르엘’을 부산에 처음 선보인 ‘르엘 리버파크 센텀’이 높은 청약 경쟁률을 기록하며 주목받고 있다.

르엘 리버파크 센텀은 부산 해운대구 재송동 일원에 지하 6층~지상 67층, 총 2080가구, 전용 84~244㎡로 조성된다. 지난 7월 22일 1순위 청약에서 1961가구 모집에 9150건이 접수돼 평균 경쟁률 4.7대 1을 기록했다. ‘국민평형’ 84㎡ 타입은 116.4대 1의 최고 경쟁률을 기록했다. 104㎡C는 13.2대 1, 펜트하우스인 244㎡도 2.3대 1이다.

단지는 서울 강남권에 자리한 르엘 브랜드가 부산 센텀시티에 도입된 첫 사례다. 연면적 63만 6000㎡ 대단지에 인프라, 조경, 커뮤니티의 확장성이 돋보인다. 가구당 주차공간은 2.07대다. 음식물쓰레기 자동이송시스템 등으로 고급 주거의 새 기준을 제시했다.

1만910㎡(약 3300평) 규모 ‘살롱 드 르엘’은 리버뷰 아쿠아풀, 테라피 스파, 프리미어 골프클럽 등 다양한 시설을 갖췄다. 고급 라운지·북카페·펫카페·시그니처 살롱·게스트룸 등도 마련됐다. 커뮤니티 시설은 입주민의 편의를 위해 입주와 동시에 이용할 수 있고, 2년간 기본관리비와 운영비가 무상으로 제공될 예정이다. 또 초기 2년간 운영비와 조식 서비스 일부 비용을 지원한다.

르엘 리버파크 센텀 인근에 해운대구 신청사 이전, 센텀 2지구 도시첨단산업단지 조성 등도 예정됐다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
경남 거제서 부부싸움 중 아파트 불 질러 주민 대피
저출생 한국, 세쌍둥이 이상 출산율은 세계 1위
“정리해고·구조조정도 노동쟁의 대상 될 가능성”
시중 판매 액상 전자담배 1군 발암물질 ‘모락모락’
[단독] “BTS 패션 마스크 1000만장 수주”… 11억 사기, 징역 4년 선고
중국차에 밀리는 일본차…日닛산, 상반기 판매량 中BYD 등에 밀려
트럼프, 이 대통령 첫 만남 직전 “한국서 숙청·혁명”
현대차 노조, ‘파업 찬성’ 86%…7년 만에 파업하나
국민일보 신문구독