네 자녀와 부모까지… 여섯 식구가 그리는 선물 같은 일상
이현수(44) 목사와 이은지(42) 사모는 하나님으로부터 주언(15) 주향(13) 주성(11) 주환(7) 등 네명의 자녀를 선물로 받았다고 고백한다.
지난 21일 서울 노량진교회(여충호 목사)에서 만난 이 목사 부부는 다자녀의 부모로서 겪었던 어려움과 감사함, 기쁨의 감정을 자세히 설명했다. 현재 이 목사는 이 교회 부교역자로 사역 중이다.
이 목사는 “좁은 집에서 여섯명이 재미있게 살고 있다”면서 “때때로 힘들기도 하지만 사실 감사와 은혜가 넘치는 일상”이라며 미소지었다.
중학교 2학년인 첫째부터 1년 일찍 초등학교에 들어간 막내까지, 모두 ‘하나님의 선물’이라고도 했다. 물론 이런 선물은 그냥 얻어진 건 아니었다.
이 사모의 말이다. “지금은 그래도 좀 여유가 생겼어요. 아이들이 어릴 땐 너무 힘들었죠. 둘째를 낳고 다시 일을 시작했는데 당시 남편도 청년부 사역한다고 늘 늦고, 그러다 유산까지 했어요. 셋째 주성이를 품에 안은 뒤론 희한하게 전보다 덜 힘들더라고요. 넷째는 형과 누나들 틈에서 너무 잘 자랐어요. 성장이 빨라 7살에 초등학교에 입학시켰을 정도이니 말 다 했죠.”
네명 자녀와 겪었을 좌충우돌 속 희로애락이 한꺼번에 밀려와서였을까. 이 사모의 말을 듣고 있는데 숨이 차오르는 느낌이 들었다.
힘들었던 순간에 대한 기억은 이어졌다. 부부는 어딜 가더라도 “죄송합니다”라는 말을 달고 살았다고 했다. “카페나 식당을 가거나 대중교통을 이용할 때면 번번이 ‘죄송하다’는 말을 해야 했어요. 2020년엔 아랫집과 층간소음으로 갈등까지 생겼어요. 견딜 수 없을 정도로 스트레스가 커져 결국 지금의 1층 아파트로 무리해 이사까지 했죠. 주변의 시선이 조금이라도 느껴지면 먼저 아이들에게 ‘조용히 해라’고 타일렀는데 그게 얼마나 미안했는지 몰라요. 아이 많이 낳으면 애국자라는데 종종 죄인이라는 생각이 듭니다.” 묵묵히 듣고 있던 이 목사가 입을 뗐다.
“지금 돌아보면 정말 아슬아슬했던 순간이 많았는데 아내가 애를 많이 썼습니다. 하나님 안에서 우리 아이들이 잘 자라길 바라는 마음, 그 마음으로 하루하루 살았던 것 같습니다.”
자녀들에게는 사교육을 시키지 않는다. 대신 지방자치단체의 각종 교육 프로그램을 섭렵하고 있다. 부부는 교육과정이 열리길 기다렸다가 축구 피구 탁구 암벽등반 등 인기 강좌에 등록하는 데 일가견이 있다고 했다.
방과 후에는 네 자녀 모두 노량진교회와 기아대책이 함께 운영하는 ‘노량진 행복한 홈스쿨’로 달려간다. 방과 후 저녁 식사까지 하고 저녁 6시 30분이 돼야 집으로 돌아오니 이 목사 부부로선 큰 도움을 받는 셈이다.
자녀들은 흔한 스마트폰조차 없다. 대신 집엔 책이 많고 다양한 보드게임이 있다. 아이들은 책을 읽다가 머리를 맞대고 보드게임을 하며 논다. 이 사모는 “형 누나들이 막내를 너무 잘 데리고 놀고 자정이 돼야 잠자리에 들다 보니 종종 어린 막내가 과로로 아플 때가 있을 정도“라면서 “이만큼 자라니 이렇게 잘 논다”고 반색했다. 이 목사도 “아이들이 서로 어울리다 보니 붙임성도 좋고 어딜 가도 주눅 들지 않고 활기차다”며 “이런 게 다자녀 가정이 누릴 수 있는 특권 같다”고 거들었다.
사교육도 스마트폰도 없지만, 이 가정에는 ‘선교여행’이라는 특전이 있다.
이미 올 초 첫째 주언이가 혼자 태국 치앙마이 선교지에서 한달 동안 지내다 왔다. 동생들도 올여름 같은 선교지에서 진행된 찬양 선교에 참여했다.
이 목사는 “때때로 아이들이 뒤처지는 건 아닌지 생각할 때도 있지만 사교육을 시키지 않겠다는 우리 부부의 다짐에는 변함이 없다”면서 “직접 보고 느끼는 교육만큼 좋은 게 없다는 생각으로 선교여행을 경험하게 하고 있다”고 전했다.
부부에게 “혹시…”라며 말끝을 흐렸더니 이내 사모가 나섰다. “아이들이 너무 이뻐요. 요즘 남편과 하나 더 낳자는 말을 한다니까요.”
부부는 “어느 가정이든 둘은 낳으라”고 조심스레 조언했다. 가진 게 많지 않은 부목사 가정도 넷을 낳았는데 용기를 가지라는 덕담도 덧붙였다.
이 목사는 “늘 ‘하나님이 하신다’는 믿음으로 은혜를 구한다”면서 “이런 신앙고백이 어려웠던 육아의 기간을 이기게 한 힘이자 위로였다. 여전히 아이들을 키워야 하지만 하나님이 만든 세상을 많이 보게 해 달라고 기도한다”고 했다.
이 사모도 “아이가 생기지 않아 고민하는 가정을 볼 때마다 마음이 아파 기도하게 된다”면서 “생명의 주관자이신 하나님을 의지하면 새 생명의 기쁨을 반드시 주실 것을 믿는다”고 위로를 전했다.
다자녀 부모인 이들은 ‘낳을수록 이쁘다’는데 이견이 없다. 하지만 이는 어디까지나 이 가정의 경우다. 인터뷰를 마치며 이 목사는 “교우의 삶을 늘 살펴야 하는 목사로서 ‘무조건 많이 낳으라’고 하기는 어렵지만, 하나님 안에서 믿음으로 자녀를 기르면 불가능한 일은 없다고 조언하고 싶다”는 메시지를 남겼다.
장창일 기자 jangci@kmib.co.kr
