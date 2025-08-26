시중 판매 액상 전자담배 1군 발암물질 ‘모락모락’

NNK·벤젠 비롯 폐질환 유발 물질도 검출
전체 53% 규제 자유로운 합성 니코틴 제품
44개 중 7개는 니코틴 농도 규제 기준 초과
“중독 영향 성분들 검출… 시급한 관리 필요”
시중에 팔리고 있는 일부 액상 전자담배에서 국제암연구소가 정한 1군 발암 물질인 NNK와 벤젠을 비롯해 폐질환을 일으키는 디아세틸 등 여러 독성 물질들이 검출된 것으로 나타났다.
이 같은 사실은 서울대 산학협력단(보건환경연구소, 보건대학원)이 한국건강증진개발원의 용역 과제로 수행한 연구에서 밝혀졌다.
최근 제출된 최종 보고서에 따르면 연구팀은 국내 유통 중인 액상 전자담배 267개를 수거해 제품의 현황 및 특성을 파악하고 그 중 상위 점유율 제품 44개에 대해선 전문 기관에 의뢰해 성분 분석을 진행했다. 267개 제품은 시장 규모 조사 자료, 사용자 보고 자료, 온·오프라인 국내 판매처 조사 등을 통해 선정됐다.
그간 액상 전자담배의 판매량이나 니코틴 수입량 등 전체 시장 규모는 기획재정부, 관세청 등에 의해 제공된 적 있으나 실제 유통 중인 액상 전자담배 제품의 구체적인 특성, 유해 성분, 표기 현황, 위험 인식 등 종합적인 분석 보고서가 나온 것은 이번이 처음이다.
지난해 말 공개된 보건복지부와 식품의약품안전처의 액상 전자담배 유해성 연구 결과는 합성 및 천연 니코틴 원액의 성분 분석 내용이었다.
44개 제품에 대한 성분 분석 항목은 국내 검출 사례가 있고 국내외 기관, 미국 식품의약국(FDA)에서 규제하거나 유럽연합(EU) 과학위원회가 첨가하면 유해하다고 규정했거나 국내외에서 사회적 관심도가 높은 성분 총 35종이다.
다수의 발암·독성 물질 검출
휘발성 유기화합물(VOC) 8종 분석에서 담배특이니트로사민인 NNK가 44개 제품 중 7개(15.9%)에서 0.33~6.22㎍/ℓ 검출됐다. NNK는 담배 연기에 함유된 국제암연구소 지정 1군 발암 물질로 폐암의 주요 유발 요인이다. NNK가 나온 7개 제품 중 6개가 합성 니코틴으로 표기되거나 어떠한 표기도 없었다. 합성 니코틴으로 제조한 액상 전자담배에서 NNK가 검출된 것은 앞서 정부 연구에서 순수(원액) 니코틴에서의 NNK 검출 결과와 일치한다.
또 44개 제품 중 16개에서 국제암연구소 1군 발암 물질인 벤젠이 1~20㎍/ℓ, 인체 발암이 가능한 2B군 물질인 에틸벤젠이 40개 액상에서 1~47㎍/ℓ, 발암 가능 물질 2A군인 디클로로메탄도 26개 액상에서 1~2640㎍/ℓ 나왔다. 디클로로메탄은 니코틴 합성이나 정제 과정에 쓰인다.
독성이 강해 영국 등 주요 국가에서 전자담배 액상에 금지한 에틸렌 글리콜도 44개 중 1개 제품에서 최대 32㎎/ℓ 농도로 검출됐다. 노출 시 구토와 복통, 의식수준 감소, 두통 및 발작을 초래할 수 있고 장기적으로는 신부전증, 뇌손상을 유발할 수 있다.
다양한 가향류도 확인됐다. 폐질환을 유발하는 디아세틸(버터맛) 성분이 44개 가운데 9개(20.4%)에서 최대 38.7㎎/ℓ 검출됐다. 디아세틸은 장기 노출되면 폐 조직이 돌이킬 수 없이 두꺼워지고 폐쇄성기관지염을 일으켜 폐의 공기 교환을 어렵게 하고 사망에 이르게 한다. EU와 영국 미국 등 대부분 국가에서 전자담배뿐만 아니라 담배 가향제로도 사용을 금지한다.
2,3-펜탄다이온(44개 중 1개)과 아세토인(44개 중 30개)도 검출됐으며 두 물질은 각각 크림, 버터 맛을 내며 장기 노출 시 기관지염, 폐쇄증 등 심각한 호흡기 질환 유발 가능성이 있다. 박하향을 내는 멘톨은 전체 시료의 50%(44개 중 23개)에서 나왔고 최고 5.6%까지 포함됐다. 멘톨은 청소년에게 담배 사용을 유도하고 니코틴 중독 가능성을 높이는 역할을 한다. EU는 전자담배 내 멘톨 사용을 금하고 있다.
이밖에 EU와 영국 등에서 전자담배 첨가제로 사용 못하는 솔비톨과 타우린, 담배 및 전자담배 사용이 금지된 카페인도 일부 액상에서 검출됐다. 유럽 과학위원회가 유해 첨가물로 분류한 바닐린은 전체 제품의 절반 이상에서 나왔다. 일부 액상에선 내분비계 장애를 유발하는 환경 호르몬인 프탈레이트(DEHP, DBP, DMP 등)가 검출됐다. 전자담배 기기 제조나 포장 용기에서 오염된 것으로 판단된다.
44개 중 7개 제품의 니코틴 농도는 환경부 화학물질관리법 규제 기준(1%)을 초과한 것으로 나타나 액상 전자담배에 사용되는 니코틴 관리가 허술하다는 사실이 드러났다. 카트리지·팟형 제품 3개에선 니코틴 농도가 2%를 넘었다. 니코틴은 화학물질관리법에 따른 유독 물질로 엄격한 관리가 필요하다.
99%가 가향 제품, 53%가 합성 니코틴
이번 연구에서 267개 액상 전자담배의 44.9%(120개)는 중국, 35.6%(95개)는 국내에서 제조된 것으로 나타났다. 제조국이 확인되지 않은 제품도 14.2%(38개)를 차지했다.
전체의 99.3%(265개)가 가향 제품이었고 특히 상위 점유율 44개 제품은 모두 가향 담배였다. 가향은 과일맛이 가장 많았고 무알코올 음료, 멘톨 또는 민트가 상위를 차지했다.
액상형 전자담배 포장 또는 용기에 표기된 니코틴 종류는 합성 니코틴 제품이 53.2%로 절반을 넘었고 천연 니코틴(9.4%) 무니코틴(3.7%) 순이었다. 니코틴 함량이 표기되지 않은 제품도 13.1%(38개)나 확인됐다. 특히 합성 니코틴 제품은 현행 담배사업법상 담배의 정의에서 배제돼 대부분의 규제와 제세 부담금에서 자유롭다.
연구팀은 “국내 유통 중인 전자담배 액상에서 다수의 발암성과 독성이 강한 성분이 잔류하거나 첨가된 것으로 확인됐다”면서 “특히 독성이나 매력도를 높이는 작용을 하거나 니코틴의 흡수력을 증가시켜 니코틴 중독에 영향을 주는 성분들이 검출돼서 시급한 관리가 요구된다”고 강조했다.
한국건강증진개발원 김길용 금연정책기획부장은 25일 “액상형 전자담배에 이러한 유해 물질들이 포함돼 있다는 사실들은 아직 많이 알려지지 않았다. 특히 이런 물질들이 호흡기를 통해 에어로졸 형태로 노출될 경우 절대 안전하지 않으며 장단기적으로 건강에 심각한 악영향을 미칠 수 있다”고 지적했다.
민태원 의학전문기자
