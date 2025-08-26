시중 판매 액상 전자담배 1군 발암물질 ‘모락모락’

[And 건강]



[담배 없는 세상]

전자담배 267종 현황·특성

상위 점유율 44개 성분 분석

게티이미지뱅크

NNK·벤젠 비롯 폐질환 유발 물질도 검출

전체 53% 규제 자유로운 합성 니코틴 제품

44개 중 7개는 니코틴 농도 규제 기준 초과

“중독 영향 성분들 검출… 시급한 관리 필요”



다수의 발암·독성 물질 검출



99%가 가향 제품, 53%가 합성 니코틴



액상 전자담배 자동판매기에 다양한 제품들이 전시돼 있는 모습. 연합뉴스