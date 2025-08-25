하이일드·신흥국 채권 분산투자… 연 7% 배당 기대
한국투자증권
한국투자증권이 글로벌 하이일드 펀드 ‘한국투자 캐피탈그룹 글로벌하이일드오퍼튜니티 펀드’ ‘한국투자 캐피탈그룹 글로벌하이일드오퍼튜니티 월배당 펀드’를 단독 출시했다.
해당 펀드들은 글로벌 운용사 캐피탈그룹의 대표 상품인 ‘Global High Income Opportunities’ 펀드에 재간접 투자하는 공모펀드다. 1999년 설정된 해당 펀드는 미국 하이일드 채권과 신흥국 채권에 분산 투자해 금리 환경 변화 속에서도 안정적인 수익을 창출해왔다. 캐피탈그룹은 95년의 역사를 가진 미국 액티브 자산운용사로 전 세계에서 2조8000억 달러 규모의 자산을 운용하고 있다. 주식 및 채권 운용에 특화된 운용사로 채권 자산군별 전문 운용 인력을 두고 있다.
이번에 출시된 펀드는 주로 글로벌 하이일드 및 이머징 채권 투자를 통해 높은 인컴 수익을 목표로 운용한다. 시장 상황에 따라 신흥국 채권과 하이일드 채권의 비중을 조절하며 변동성을 관리하고 일부 국채 및 투자등급 채권을 편입해 안정성도 확보했다. 펀드의 유효 듀레이션은 4.4년, YTW(채권 투자자가 기대할 수 있는 최소 수익률)는 약 6.9%, 수준이다. 지난 6월 말 기준 최근 1년 수익률은 10.1%다.
한국투자 캐피탈그룹 글로벌하이일드오퍼튜니티 월배당 펀드는 운용 수익을 기반으로 매월 배당금을 지급하는 상품이다. 연환산 투자금의 약 6% 수준의 배당이 예상된다. 정기적인 현금 흐름을 원하는 투자자뿐 아니라 안정적 수익과 장기적 성장을 동시에 추구하는 투자자에게 적합하다.
