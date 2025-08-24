방중특사단, 왕이 외교부장 면담… “경주 APEC정상회의 시 주석 초청”
시 주석 면담은 일정상 어려울 듯
박병석 전 국회의장을 단장으로 하는 중국 특사단이 한·중 수교 33주년인 24일 중국에 입국해 왕이 외교부장을 만났다. 특사단은 방중 기간 이재명 대통령이 시진핑 국가주석에게 보내는 친서를 전달하고 한국 정부의 대외정책 등을 중국 지도부에 설명한다.
박 단장은 이날 출국에 앞서 기자들과 만나 “미·중 갈등 속에, 더군다나 대통령께서 한·미 정상회담을 하는 시기와 겹쳤기 때문에 여러 가지로 마음이 무겁다”며 “국익 중심 실용외교 정신에 따라 충실하게 이재명정부의 대외정책을 설명하고 대통령의 뜻을 전하겠다”고 밝혔다.
이 대통령의 친서에 관해선 “양국 국민의 삶에 실질적 도움이 될 수 있는 한·중의 전략적 협력 동반자 관계를 충실화하는 것이 핵심”이라며 “(경주) 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 시 주석의 참석을 요청하는 뜻도 있을 것”이라고 설명했다.
이어 “한·미동맹과 한·중 간 전략적 협력 동반자 관계를 잘 정립하는 역할과 책임이 현 정부에 있고 그 첫 물꼬를 트게 된다”며 “이 대통령의 국정 철학과 비전, 대외정책을 충실히 설명하고 서로 공통점을 확대할 수 있는 길을 찾는 것이 이번 방문의 목적”이라고 말했다.
특사단은 왕 부장 외에 26일 중국 권력서열 3위인 자오러지 전국인민대표대회 상임위원장과 한정 국무원 부총리 등 지도부를 만난다. 시 주석과의 만남은 일정상 어려운 것으로 알려졌다.
특사단에는 단장인 박 전 의장 외에 민주당 김태년·박정 의원과 노태우 전 대통령의 아들인 노재헌 동아시아문화재단 이사장이 단원으로 동행했다.
중국은 특사단 방문을 환영한다는 입장을 밝혔다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 22일 정례 브리핑에서 “중국은 박 전 의장이 이 대통령의 특사로 중국을 방문하는 것을 환영한다”고 말했다. 한·중 수교 33주년에 대해선 “건강하고 안정적인 한·중 관계는 지역과 세계의 평화·안정·발전·번영에 유익하다”면서 “양국의 전략적 협력 동반자 관계를 더 높은 수준으로 발전시키기를 원한다”고 밝혔다.
