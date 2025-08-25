키맨 3인방 구속 김건희 특검, 다음 타깃은 ‘동업자’ 김충식
최은순 고리로 각종 의혹 관여 의심
김건희 포위망 좁혀… 오늘 4차 소환
김건희 여사 의혹 관련 핵심 키맨들을 잇달아 구속한 김건희 특검이 김 여사 모친 최은순씨와 20여년 동안 동업자 관계를 유지한 사업가 김충식씨를 다음 타깃으로 겨누고 있다. 김씨는 경기도 양평 공흥지구 특혜 의혹 관련 피의자 신분인데, 특검은 김씨가 김 여사 관련 다른 의혹에도 관여했을 가능성을 열어놓고 수사를 진행 중이다.
특검은 24일 김씨 주거지와 개인창고 등에서 압수한 증거물 분석 등에 주력했다. 앞서 특검은 지난 21일 공흥지구 개발사업 특혜 의혹과 관련해 김씨에 대한 압수수색을 진행한 바 있다. 이 의혹은 2011~2016년 김 여사의 오빠가 실소유한 ESI&D가 양평군 공흥리 일대 2만2411㎡에서 350가구 규모의 아파트 도시개발사업을 벌이면서 개발부담금 면제 특혜 등을 받아 100억원 이상 이득을 취했다는 내용이 핵심이다. 특검은 김씨가 이 업체의 전신인 방주산업 이사를 지내는 등 김 여사 일가와 사실상 동업자 관계를 유지하며 해당 특혜 의혹에도 관여했을 것으로 보고 있다. 특검은 이달 초 이와 관련 최씨와 법적분쟁을 이어가고 있는 정모씨에게 연락해 김씨의 역할 등에 대해 질문하기도 한 것으로 알려졌다.
특검은 김씨가 김 여사 관련 다른 의혹에도 관여했을 것으로 의심하고 있다. ‘락천’이라는 호를 쓰는 김씨는 한국교양문화원장, 민주평통자문회의 상임위원 등 여러 직함으로 활동했다. 최근 김씨의 양평 개인창고 등에서 그의 것으로 추정되는 수첩 등이 발견됐는데, 김 여사에게 반클리프앤아펠 목걸이 등을 전달한 이봉관 서희건설 회장을 포함해 주요 정재계 인사의 이름이 다수 등장하는 것으로 전해졌다. 2019년 수첩에서는 ‘통일교→윤석열’이라고 적힌 메모도 발견된 것으로 알려졌다. 수첩 등을 확보한 특검은 김씨가 건진법사·통일교 청탁 의혹 등에도 개입했을 가능성을 열어두고 있다.
특검은 김씨에 대한 강제수사에 착수하면서 김 여사 주변 키맨 수사를 통한 포위망을 좁혀가는 중이다. 특검은 지난 21일 구속된 건진법사 전성배씨를 25일 조사할 예정이다. ‘집사’ 김예성씨의 33억8000여만원 횡령 혐의 수사와 ‘계좌관리인’ 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 우크라이나 재건 주가조작 관련 웰바이오텍 주식 단타매매 정황에 대한 수사도 이어가고 있다. 이들에 대한 조사를 통해 특검은 진술거부권을 행사 중인 김 여사에 대한 압박 수위를 높인다는 전략이다. 김 여사는 25일 구속 후 4차 소환조사가 예정돼 있다.
