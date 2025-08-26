“은퇴 후에도 든든”… 여교역자 노후 걱정 없는 ‘평생 기도처’

[너와 나, 서로 돌봄] <3부> 돌봄과 안식 ⑦ 예장통합 여교역자 안식관

앞줄 맨 오른쪽에 앉은 김영미 원장을 비롯한 여교역자 안식관 직원과 입소자들이 최근 경기도 양평 안식관에서 기념 촬영을 하고 있다. 양평=신석현 포토그래퍼

한덕순(78) 목사가 전도사 시절 처음 담임 목회를 시작한 곳은 경북 김천의 작은 교회였다. 교회 장로는 “여기 산도 밭도 다 교회 것이다. 전도사님 묫자리도 미리 잡아 두시라”고 했다. 평생 함께하자는 소리로 들렸다. 그런데 2년여가 지났을 무렵 분위기가 달라졌다. 교회를 나가라는 눈치를 받았다.



“부족한 게 있으면 말해달라”고 했지만 돌아온 것은 “전도사님 잘못한 것 없다. 우린 남자 목사를 원한다”는 대답이었다. 한 목사는 “장대비가 오는 날 교회 마당에 내팽개쳐진 나무 강대상이 젖어서 너덜너덜해진 꿈을 꿨는데 꼭 내 ‘꼬라지’ 같았다”고 회상했다. 목사가 돼야겠다는 결심을 하고 영남신학교에 입학했다. 그 후 부임한 문경 청화교회에서 지역 주민들에게 감사패를 받을 정도로 열정적으로 사역했다.



은퇴할 때가 되자 또 다른 고민이 시작됐다. 미혼으로 사역한 한 목사는 은퇴 후 같이 살 사람도, 돌아갈 집도 없었다. 그는 “불신 가정에서 나 혼자 신앙을 가지고 목회자가 되겠다고 집을 나왔다”며 “부모님도 안 계시는 고향에 내려가 조카들에게 짐이 되고 싶지 않았다”고 말했다.



그의 노후를 책임진 곳은 대한예수교장로회(예장) 통합 전국여교역자연합회가 세운 여교역자 안식관이었다. 은퇴식을 한 다음 날부터 그는 안식관에서 예배와 기도를 이어가며 비슷한 상황의 여교역자들과 교제하며 살고 있다. 최근엔 새로운 꿈도 생겼다. 숭실사이버대학 문예창작과에서 공부하며 간간이 시와 수필을 발표했던 그는 “언젠가 내 이름으로 단독 수필집을 출판하고 싶다”는 비전을 밝혔다.



은퇴 두렵지 않은 든든한 안식처

입소자의 방 내부. 양평=신석현 포토그래퍼

경기도 양평 안식관에는 한 목사처럼 평생을 목회에 헌신한 여교역자 26명이 서로 의지하며 지내고 있다. 최근 방문한 안식관은 우리네 할머니 집을 떠올리게 하는 정겹고 따뜻한 공간이었다. 김영미 원장은 “이곳은 예장통합에서 15년 이상 목회한 은퇴 여교역자에게 입소 자격이 주어진다”며 “입소자들이 매월 소정의 비용도 내지만 전체적으론 한국교회의 후원과 사랑으로 운영되고 있다”고 설명했다.



안식관은 1980년 전국여교역자연합회가 건축을 결의한 뒤 박정득 영락교회 권사가 기증한 임야 약 16만5289㎡(5만평)와 전답 약 3만3058㎡(1만평) 부지에 7층 건물로 지어졌다. 사회복지사 간호조무사 요양보호사 조리원 등 10여명의 직원들이 근무한다. 김 원장은 “80년대에는 아직 여성 안수도 통과되지 않았고 지금보다 남녀 차별이 더 심했다”며 “특히 노후 대책을 마련하지 못해 갈 곳이 없는 이들에겐 안식관이 유일한 보금자리였다”고 말했다.



안식관 입소자들의 주요 일과는 예배와 중보기도다. 주일예배와 수요예배는 물론이고 매일 저녁 7시에 세계, 우리나라와 민족, 선교 등을 위해 기도한다. “무슬림 여성들이 자유를 얻고 평안 가운데 회복돼 치료자가 되게 하소서.” 이날은 이슬람권에서 선교 사역을 하는 정연주 선교사를 위한 기도회가 열렸다.



김 원장은 “평생 기도하고 예배했는데 은퇴 후에도 예배만 드리니 답답하지 않냐는 질문을 하는 사람도 있다”면서 “그때마다 여교역자들은 ‘우리가 할 수 있는 게 기도밖에 없다. 기도가 사명’이라고 하신다”고 전했다.



변영순(83) 전도사도 그중 한 명이다. 변 전도사는 “며칠 예배를 쉬면 영혼이 침체되고 마음에 흡족함이 없다”며 “하나님께 부름 받아 천국 갈 때까지 영적인 삶을 살고 싶다”고 말했다. 부산에서 30여년간 부교역자로 사역한 그는 안식관에 대해 “30대부터 ‘나는 은퇴하면 갈 데가 있다’고 당당하게 말해왔고 노후가 항상 든든했다. 좋은 친구들을 만나고 다양한 프로그램에도 참여하며 무엇보다 세끼를 다 해주니까 좋다”며 웃었다.



93세로 안식관 최연장자인 김금순 전도사는 지금도 일 년에 아홉 차례 성경 일독을 하고 있다. 조금 더 젊었을 때는 한 달에 한 번 일독을 했다고 한다. 안식관에서는 여교역자들이 창가에 앉아 성경을 읽고 기도하는 모습이 자연스럽게 목격된다. 새벽 예배를 마친 후에는 매일 같이 찬송가를 열 장씩 부르는 소모임도 있다.



한국교회 위한 평생 기도 이어가

최근 찾아온 장신대 신대원 학생들이 입소자들과 레크리에이션을 하는 모습. 안식관 제공

안식관에는 방학을 제외하고는 종이접기 같은 취미 활동이 진행된다. 미용 등 자원봉사자들의 방문도 이어진다. 최근엔 영화 ‘킹 오브 킹스’를 단체 관람했고 드라마 ‘폭싹 속았수다’도 함께 봤다. 또 자립을 위해 농사를 지으며 재래식 된장과 간장, 고추 등을 판매한다. 이 주간엔 장신대 신대원 학생들이 방문해 농사일을 돕고 입소자들을 위한 레크리에이션과 안마 미술치료 등도 진행했다. 코로나 팬데믹 이후 줄어들긴 했지만 여교역자들을 찾아와 함께 시간을 보내는 교회들도 있다.



김 원장은 “여교역자들이 한국교회 부흥을 위해 애썼던 공로를 잊지 않고 많은 곳에서 찾아와 줘 감사한 마음”이라며 “서울 예능교회 30~40대 여전도회는 1년에 한 번씩 바자회를 해서 수익금을 가져오는데 어린 시절 여전도사님으로부터 받았던 사랑을 기억하기 때문이라는 말을 듣고 참 기뻤다”고 말했다.



안식관 직원들은 입소자들이 머무는 동안 주님 안에서 건강하게 평안한 노후를 보내길 바라며 섬기고 있다. 김 원장은 “어려움 속에서 복음 전파에 헌신한 여교역자들의 행복한 여생을 위해 많은 교회와 성도들이 관심을 가져주면 좋겠다”면서 “안식관 여교역자 어르신들도 하나님 품에 안기는 순간까지 교회 나라 민족 그리고 후원자들을 위해 기도하는 사명을 끝까지 감당할 것”이라고 말했다.



양평=박용미 기자 mee@kmib.co.kr



