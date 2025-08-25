‘부산 자매 화재 참변’ 뒤에도… 밤에 혼자 남겨지는 아이들

돌봄센터 아동 8.2% 사각지대에

밤 10시 이후에도 2.3%나 방치

어린이 2명이 숨진 부산 기장군의 한 아파트 6층 화재 현장에서 지난달 3일 오전 경찰, 소방, 국립과학수사연구원 등이 합동 감식을 벌이고 있다. 연합뉴스

자녀를 지역돌봄센터 등에 보내는 가구 중 8.2%는 센터가 문을 닫는 오후 8시부터 공적 돌봄을 받지 못하는 것으로 조사됐다. 부모가 일터에 나가는 등의 이유로 오후 10시 이후 아동을 방치하는 가구도 2.3%였다. 지난달 부모 없이 자던 6세와 8세 자매가 화재로 사망한 ‘부산 화재 아동 사망사건’ 재발을 막으려면 야간 돌봄 사각지대를 조속히 해소해야 한다는 목소리가 커지고 있다.



보건복지부가 24일 발표한 ‘오후 8시 이후 연장돌봄 이용수요 설문조사’에 따르면, 0시부터 오전 7시까지 아이가 보호자 돌봄을 받지 못한다고 답한 부모는 응답자의 0.8%(217명)였다. 오후 10시부터 밤 12시까지 아이가 홀로 남는다고 답한 부모도 1.5%(383명)였다. 심야 시간대에 돌봄공백이 발생한다는 응답이 2.3%(600명)인 것이다.





지역돌봄센터가 문을 닫는 오후 8시부터 10시까지 돌봄공백이 있다는 응답은 5.9%(1489명)였다. 늦게까지 생업에 종사하는 맞벌이 가정에선 방과후 아동을 돌보는 지역아동센터·다함께돌봄센터가 문을 닫으면 아이 맡길 곳이 마땅치 않은 것이다.



이번 조사는 지난달 부산 기장군에서 부모가 집을 비운 야간에 발생한 아파트 화재로 자매가 숨진 사건이 벌어진 후 대책 마련을 위해 실시됐다. 지난달 21~31일 전국 지역아동센터와 다함께돌봄센터를 이용하는 부모 2만5182명이 응답했다.



응답자의 64.4%(1만6214명)는 “긴급상황에 아동을 맡길 수 있는 야간 공적 돌봄이 필요하다”고 응답했다. 오후 10시 이후 긴급돌봄이 필요한 상황이 벌어지면 부모의 62.6%(1만5772명)는 친척·이웃에 부탁한다고 답했다. 별도 대안이 없다는 응답도 25.1%(6328명)에 달했다.



부모들은 센터를 연장 운영하는 방식을 가장 선호했다. ‘오후 10시까지 센터 연장 운영’이 응답자의 41.7%(1만500명)로 가장 많았고, 가정방문 돌봄(아이돌봄서비스)이 필요하다는 응답도 28%(7055명)였다. 복지부 관계자는 “오후 8시 이후에도 공적 돌봄을 제공하도록 ‘전국 마을돌봄시설 연장돌봄 시범사업’을 확대할 방침”이라고 말했다.



이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr



