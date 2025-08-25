전기차 생산 줄이는 현대차… 하이브리드로 유턴?
울산·조지아 공장 등 동시에 감축
미국 판매량 부진… 수출물량 급감
생산라인 하이브리드차 전환 가능성
현대자동차가 한국과 미국에서 동시에 전기차 생산을 줄이고 있다. 전 세계 전기차 시장이 캐즘(일시적 수요 감소)을 벗어날 조짐을 보이는 것과 반대되는 모습이다. 현대차의 전기차 판매량이 위축돼 있는 데다 미국 정책 변화 등으로 향후 전망도 밝지 않아서다.
24일 완성차업계에 따르면 현대차는 지난 14~20일 울산 1공장 2라인의 가동을 중단했다. 올해 들어 6번째 휴업이다. 이곳에선 아이오닉5 등 수출용 전기차를 주로 생산한다. 전기차 판매량이 예상보다 늘지 않고 있는 게 가장 큰 이유다. 특히 미국 수출 물량이 급감했다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난 1~7월 미국에 수출한 전기차는 8443대로 전년 동기(7만2579대)보다 88.4% 줄었다. 지난달엔 164대로 1년 전(6209대)에 비해 97.4% 급감했다. 전기차 수출이 본격화한 2021년 이후 가장 적은 수치다. 유럽 신규 인증 문제와 북미 충전 표준(NACS) 협의가 지연되면서 생산 계획을 짜기 어려워진 측면도 국내 생산 감축에 영향을 미쳤다.
미국 일부 공장에서도 전기차 생산을 줄이고 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 수입차 고율 관세 정책에 대응하기 위해 현지 생산을 늘리고 있지만, 전기차는 사정이 다르다. 지난 3월 미국 조지아주에 준공한 현대차그룹 메타플랜트아메리카(HMGMA)의 전기차 생산량은 지난 5월 8674대에서 6월 5361대, 지난달 3311대로 감소했다. 미국 앨라배마공장(HMMA)에서 만들던 제네시스 GV70 전동화 모델도 지난 5월 생산을 중단했다. 2023년 2월 미국에서 처음으로 제네시스 전기차 생산 라인을 가동한 지 2년 3개월 만이다.
전기차 판매 부진이 원인이다. 현대차·기아의 미국 전기차 판매량은 2021년 1만9590대, 2022년 5만8028대, 2023년 9만4340대, 지난해 12만3861대로 매년 급성장하고 있었다. 그러나 올해는 지난달까지 5만6650대를 기록해 감소할 가능성이 크다.
이달부터 미국 정부가 수입차에 고율 관세를 부과하면서 경영 불확실성도 커졌다. 미국 정부가 전기차에 제공하던 세액공제 혜택을 다음 달 30일 폐지하기로 하면서 전기차 수요는 더욱 악화할 전망이다.
완성차업계에선 현대차가 전기차 생산 라인을 하이브리드차로 전환할 가능성이 크다고 보고 있다. GV70 전동화 모델을 생산하던 HMMA 라인과 HMGMA는 혼류 생산 시스템을 갖춰 전기차, 하이브리드차, 내연기관차를 모두 만들 수 있다. 올해 상반기 미국 시장에서 하이브리드차 판매량은 101만2000대로 전년 동기 대비 42% 증가했다. 현대차는 올해 말 팰리세이드 하이브리드를 선보일 것으로 알려졌다. 미국 소비자가 선호하는 대형 스포츠유틸리티차(SUV)에 하이브리드 모델을 투입하는 건 처음이다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
