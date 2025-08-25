GS건설, 수처리 자회사 UAE 국영기업에 매각
GS건설은 수처리 전문 자회사 GS이니마의 지분 100%를 아랍에미리트(UAE) 아부다비국영에너지회사 타카(TAQA)에 매각하는 주식매매계약을 체결했다고 24일 밝혔다. GS건설의 100% 자회사 글로벌워터솔루션이 보유한 GS이니마 지분 100%를 1조6770억원에 타카에 매각하는 방식이다.
GS이니마는 담수화(해수 등 염분이 섞인 물을 음용수·공업용수로 활용)와 폐수처리 등 수처리 전문기업이다. GS건설이 2012년 약 2680억원에 지분 80.4%를 인수한 뒤, 2019년 100% 완전 자회사로 편입했다. 지난해 기준 GS이니마 매출과 당기순이익은 각각 약 5736억과 558억원으로, GS건설 종속기업 중 자산 규모가 가장 크다. GS건설은 사업 포트폴리오의 전략적 재편과 핵심사업 집중을 위해 GS이니마 매각을 진행했다고 설명했다.
