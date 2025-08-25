시사 전체기사

GS건설, 수처리 자회사 UAE 국영기업에 매각

입력:2025-08-25 00:23
공유하기
글자 크기 조정

GS건설은 수처리 전문 자회사 GS이니마의 지분 100%를 아랍에미리트(UAE) 아부다비국영에너지회사 타카(TAQA)에 매각하는 주식매매계약을 체결했다고 24일 밝혔다. GS건설의 100% 자회사 글로벌워터솔루션이 보유한 GS이니마 지분 100%를 1조6770억원에 타카에 매각하는 방식이다.

GS이니마는 담수화(해수 등 염분이 섞인 물을 음용수·공업용수로 활용)와 폐수처리 등 수처리 전문기업이다. GS건설이 2012년 약 2680억원에 지분 80.4%를 인수한 뒤, 2019년 100% 완전 자회사로 편입했다. 지난해 기준 GS이니마 매출과 당기순이익은 각각 약 5736억과 558억원으로, GS건설 종속기업 중 자산 규모가 가장 크다. GS건설은 사업 포트폴리오의 전략적 재편과 핵심사업 집중을 위해 GS이니마 매각을 진행했다고 설명했다.

권중혁 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
서울대, 특목·자사고-영재학교 출신 신입생 ‘최다’
“파라솔 2만원이라면서, 왜 3만원 받죠?”
대통령실 3실장 이례적 총출동… 美 파상공세에 막판 진통 관측
조국 만난 文 “오늘 같은 날 올 거라 믿어…초심 잃지 말길”
국내 첫 ‘운전석 없는’ 자율주행 버스, 청계천서 운행
일본이 정상회담 만찬서 ‘안동찜닭’ 내놓은 이유
“돼지 눈엔 돼지만 보여”…‘된장찌개 논란’에 조국이 한 말
주말 오전 서울 한 고등학교서 발견된 수류탄 2발… 경비원 신고
국민일보 신문구독