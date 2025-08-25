‘서클’ 밀려오는데 겉도는 원화 스테이블코인
타버트 사장, 한은·금융지주 접촉
한국 진출에 앞서 분위기 탐색전
국내선 법제화 둘러싸고 엇박자
글로벌 2위 스테이블코인인 ‘USDC’의 발행사 ‘서클(Circle)’이 국내 시장 진출을 위해 금융권과 가상자산업계와 접촉했다. 국내 가상자산 사업자를 시작으로 한국은행 총재와 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)를 잇따라 만났다. 서클은 이미 유럽과 일본 등에 진출을 완료해 국내 진출도 시간문제라는 분석이 나온다.
24일 암호화폐(가상자산)업계에 따르면 히스 타버트 서클 사장은 지난 21일 이창용 한은 총재를 면담했다. 타버트 사장은 이 총재와 면담에 앞서 가상자산 거래소 업비트와 빗썸, 코인원 관계자들을 만났다. 이날 저녁에는 가상자산 투자사 해시드의 고위 관계자를 만났다. 22일에는 진옥동 신한금융지주 회장과 함영주 하나금융지주 회장을 연이어 만났고 이창권 KB금융 디지털부문 총괄(부회장급)과 정진완 우리은행장과도 면담했다. 타버트 사장의 이번 방한은 서클의 한국 시장 진출을 위한 사전 조사 성격으로 풀이된다. 제도화에 앞서 금융 당국과 업계의 분위기를 파악하기 위한 것이라는 분석이다. 금융위원회는 오는 10월 스테이블코인 제도권 편입을 포함한 가상자산 2단계 입법 정부안을 제출할 계획이다.
서클은 이미 전 세계 곳곳에 진출해 있다. 유럽연합(EU)에서는 유로화에 연동된 스케이블코인 ‘EURC’를 발행 중이다. 일본에서는 엔화 스테이블코인을 발행할 핀테크 업체 JPYC에 지분 투자를 해놨다. 조재우 한성대 교수는 “국내 가상자산 거래소 5곳에 예치된 약 10조원 규모 코인이 전부 스테이블코인으로 환산되면 곧바로 전 세계 주요 시장이 된다”며 “이에 한국 시장에 관심을 갖고 있는 것”이라고 분석했다.
다만 써클이 국내 시장에 진출할 경우 통화주권이 위협받을 수 있다. 이에 한은을 중심으로 원화 스테이블코인 도입 이전에 달러 스테이블코인을 규제해야 목소리가 나온다. 한은은 국민의힘 박성훈 의원실에 제출한 서면 답변에서 “원화 스테이블코인 도입으로 달러 스테이블코인 수요를 흡수하는 데는 한계가 많다”며 “달러 스테이블코인 유통 규제 논의가 시급하다”고 말했다.
반면 통화주권을 위해 원화 스테이블코인 도입을 서둘러야 한다는 지적도 있다. 박혜진 서강대 교수는 “스테이블코인 법제화를 진행하고 원화 스테이블코인을 키우고 활용처를 찾아야 할 때”라며 “한은이 말하는 통화주권을 지키기 위해서라도 빨리 이 게임에 뛰어들어야 한다. 최선의 방어는 공격임을 명심해야 한다”고 말했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
