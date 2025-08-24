태백마저 폭염 특보… 계속되는 늦더위에 오늘도 최고기온 36도

한라산 제외 전국 폭염경보·주의보

불볕더위에 전국 해수욕장 붐벼

25일 비오지만 폭염은 지속 전망

24일 부산시 ‘수영구 어린이 워터파크’에서 어린이들이 시원한 물벼락을 맞으며 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

제주 한라산을 제외한 전국에 24일 폭염 특보가 내려졌다. 육상 특보구역 183곳 중 182곳에 폭염특보가 발표된 것이다.



기상청은 이날 오전 11시를 기해 강원도 태백과 서해5도에 폭염주의보를 발효했다. 폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상할 때 내려진다.



이로써 현재 183개 육상 기상특보 구역 중 182곳에 폭염특보가 내려졌다. 이 가운데 폭염경보는 133곳, 폭염주의보는 49곳이다. 폭염경보는 일 최고 체감온도가 35도 이상인 상태가 이틀 이상 이어질 것으로 보일 때 발령된다.



특히 고원도시 태백은 이날 낮 12시59분쯤 체감온도 33.1도를 기록하며 폭염이 발생했다. 태백은 평균 해발고도가 902.2m에 달해 여름철에도 폭염이 드문 지역이다. 실제 태백의 평년(1991∼2020년 평균) 8월 하순 최고기온은 24.6도로 폭염 기준인 33도보다 크게 낮다. 태백에는 지난달 31일 폭염주의보가 내린 이후 24일 만에 폭염 특보가 발령됐다.



이처럼 전국이 뜨거운 것은 고온다습한 북태평양고기압과 고온건조한 티베트고기압이 동시에 우리나라를 덮었기 때문이다.



이에 불볕더위가 이어진 지난 주말 전국 각지의 피서지는 물놀이를 즐기는 피서객으로 붐볐다. 부산 해운대와 광안리해수욕장에는 23일 하루만 30만명이 넘는 피서객이 물놀이를 즐겼다. 송정·송도 등 다른 해수욕장과 해상케이블카에도 많은 관광객이 다녀갔다. 부산지역 7개 해수욕장의 올여름 누적 방문객은 1884만명을 넘어섰다. 더위를 피해 센텀시티, 광복동 등 시내 백화점과 대형마트, 영화관 등에 방문하려는 차량이 몰리면서 주변 도로에 한때 정체 현상이 빚어지기도 했다. 울산 진하해수욕장을 비롯해 전북 군산 선유도해수욕장, 제주 협재해수욕장, 강원도 강릉 경포해수욕장, 경북 포항 영일대해수욕장 등 전국 각지 해수욕장에도 피서객이 물놀이를 즐기며 더위를 식혔다.



월요일인 25일 오전부터는 서해안을 중심으로 비가 시작돼 오후에 전국 대부분 지역으로 확대되겠다. 비는 다음날까지 이어지겠다. 하지만 비 소식에도 불구하고 25일에도 경북 경주와 구미, 김천의 낮 최고기온이 36도까지 오르는 등 전국적으로 폭염이 지속될 전망이다. 서울 최고 기온도 32도까지 오르겠다. 전국적으로 아침 최저기온은 22∼27도, 낮 최고기온은 30∼36도로 예보됐다.



태백·부산=서승진 윤일선 기자 sjseo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr